У Попівці в пожежі загинула неповнолітня, ще одна людина — травмувалась (доповнено)

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Надзвичайники врятували будинок, але вогонь встиг знищити дах і майно

6 липня о 15.02 у селі Попівка Карлівської громади (Полтавський район) загорівся житловий будинок на вулиці Кооперативній. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Внаслідок займання загинула одна людина, ще одна — травмована.

Полум’я знищило покрівлю на площі 60 м², перекриття — 10 м², вікна, двері та домашнє майно. Також пошкоджене оздоблення стін і стелі на 12 м².

Будівлю вдалося врятувати.

До гасіння залучалися рятувальники 13-ї державної пожежно-рятувальної частини (дві автоцистерни, 6 осіб особового складу) та 1 працівник і техніка ТОВ «Промінь».

Причини займання встановлюють фахівці.

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Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, після ліквідації пожежі у будинку правоохоронці знайшли 17-річну дівчину без ознак життя. Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що у Пустовійтовому також горів житловий будинок.