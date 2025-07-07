У Пустовійтовому сталася пожежа в житловому будинку — дах згорів

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Рятувальники не допустили поширення вогню на весь будинок

6 липня о 13.36 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому секторі села Пустовійтове, що входить до Глобинської громади. Про це повідомили в ГУ ДСНС у Полтавській області.

На місце виїхали вогнеборці 6-го державного пожежно-рятувального поста та бійці Глобинської місцевої пожежної охорони. Вони ліквідували займання даху житлового будинку на площі 50 м².

Завдяки оперативним діям пожежу вдалося локалізувати — сам будинок вдалося врятувати від знищення.

Причини займання встановлюють фахівці.

Нагадаємо, на території Полтавщини лісівники попереджають про підвищену небезпеку пожеж.