На Кременчуччині за добу сталося дві пожежі в екосистемах

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Рятувальники загасили суху траву в Цибівці та сміття в Глобиному

6 липня на території Кременчуцького району рятувальники ліквідували дві пожежі в екосистемах, запобігши поширенню вогню на більші площі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

О 9.29 пожежа виникла в селі Цибівка Козельщинської громади. Горіла суха трава на площі 50 м². Загоряння ліквідували бійці 7-го державного пожежно-рятувального поста.

Увечері того ж дня, о 22.00, в місті Глобине горіло сміття на площі 0,01 га. Пожежу загасили рятувальники 6-го державного пожежно-рятувального поста.

У обох випадках вогнеборці не допустили поширення вогню.

Нагадаємо, на минулому тижні у Кривушах згоріло 3,5 га сухостою.