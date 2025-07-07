Сухопутні війська: Росія б’є по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що удари по ТЦК — спроба зірвати мобілізацію. За тиждень росіяни тричі атакували центри в Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. І вона продовжуватиме
Росія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна.
Він нагадав, що кампанія проти ТЦК розпочалася задовго до останніх ударів: були випадки мінування, спроби пронесення вибухівки. А нинішні атаки — продовження цієї тактики.
За останній тиждень сталося три атаки:
Нагадаємо, після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми.
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