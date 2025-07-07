Сухопутні війська: Росія б’є по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 601 Коментарів: 1

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що удари по ТЦК — спроба зірвати мобілізацію. За тиждень росіяни тричі атакували центри в Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. І вона продовжуватиме

Росія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна.

— Основна мета цих ударів — зірвати мобілізацію. Ворог боїться поповнення української армії, — зазначив Саранцев.

Він нагадав, що кампанія проти ТЦК розпочалася задовго до останніх ударів: були випадки мінування, спроби пронесення вибухівки. А нинішні атаки — продовження цієї тактики.

За останній тиждень сталося три атаки:

30 червня — удар дроном біля ТЦК у Кривому Розі;

— удар дроном біля ТЦК у Кривому Розі; 3 липня — по ТЦК у Полтаві;

— по ТЦК у Полтаві; 6 липня — дрони влучили в ТЦК у Кременчуці.

— Ми робимо все, щоб убезпечити як військових, так і цивільних, які звертаються до центрів, — додав Саранцев.

Нагадаємо, після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми.