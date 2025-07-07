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Сухопутні війська: Росія б’є по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію в Україні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 601 Коментарів: 1

 Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що удари по ТЦК — спроба зірвати мобілізацію. За тиждень росіяни тричі атакували центри в Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. І вона продовжуватиме

Росія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб зірвати мобілізаційні заходи в Україні. Про це заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі РБК-Україна.

— Основна мета цих ударів — зірвати мобілізацію. Ворог боїться поповнення української армії, — зазначив Саранцев.

Він нагадав, що кампанія проти ТЦК розпочалася задовго до останніх ударів: були випадки мінування, спроби пронесення вибухівки. А нинішні атаки — продовження цієї тактики.

За останній тиждень сталося три атаки:

— Ми робимо все, щоб убезпечити як військових, так і цивільних, які звертаються до центрів, — додав Саранцев.

Нагадаємо, після удару по ТЦК у Полтаві загинули троє людей, ще кілька були поранені. У Кременчуці внаслідок атаки пошкоджено понад десяток будинків, двоє людей дістали травми.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП Сухопутні війська війна мобілізація
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Коментарі: 1

5 242
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:18

Яким чином ударами по тцк вони зірвуть мобілізацію? Це просто терор населення, більш нічого.


6 1

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