Футбольний клуб «Будівельник» з Кременчука візьме участь у Кубку України
Сьогодні, 11:33
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Змагання серед аматорів стартують на початку серпня
Футбольний клуб з Кременчука «Будівельник» подав заявку на участь в Кубку України серед аматорів. Участь у змаганнях візьмуть ще 4 клуби з Полтавщини: «Олімпія», «Рокита», «Решетилівка», «Лубни».
На сьогодні виявили бажання зіграти в Кубку України 12 клубів:
- Довбуш (Чернівці)
- ФК П’ятничани (Львівська обл.)
- ФК Вільхівці (Івано-Франківська обл.)
- Адреналін-ДЮСШ-1 (Хмельницький)
- Карбон (Черкаси)
- Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.)
- Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)
- ФК Рокита (Полтавська обл.)
- ФК Решетилівка (Полтавська обл.)
- ФК Лубни (Полтавська обл.)
- Будівельник (Кременчук, Полтавська обл.)
- Авангард (Лозова, Харківська обл.)
Базовими ігровими днями для проведення матчів попереднього етапу розіграшу є 27 серпня та 3 вересня. Для 1/8 фіналу - 17 та 24 вересня, а базовими ігровими днями для проведення матчів 1/4 фіналу є 8 та 15 жовтня.
Автор: Альона Душенко
Джерело фото: ФК Будівельник
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