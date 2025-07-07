Футбольний клуб «Будівельник» з Кременчука візьме участь у Кубку України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 45

Змагання серед аматорів стартують на початку серпня

Футбольний клуб з Кременчука «Будівельник» подав заявку на участь в Кубку України серед аматорів. Участь у змаганнях візьмуть ще 4 клуби з Полтавщини: «Олімпія», «Рокита», «Решетилівка», «Лубни».

На сьогодні виявили бажання зіграти в Кубку України 12 клубів:

Довбуш (Чернівці)

ФК П’ятничани (Львівська обл.)

ФК Вільхівці (Івано-Франківська обл.)

Адреналін-ДЮСШ-1 (Хмельницький)

Карбон (Черкаси)

Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.)

Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)

ФК Рокита (Полтавська обл.)

ФК Решетилівка (Полтавська обл.)

ФК Лубни (Полтавська обл.)

Будівельник (Кременчук, Полтавська обл.)

Авангард (Лозова, Харківська обл.)

Базовими ігровими днями для проведення матчів попереднього етапу розіграшу є 27 серпня та 3 вересня. Для 1/8 фіналу - 17 та 24 вересня, а базовими ігровими днями для проведення матчів 1/4 фіналу є 8 та 15 жовтня.