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Футбольний клуб «Будівельник» з Кременчука візьме участь у Кубку України

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 45

 

Змагання серед аматорів стартують на початку серпня

Футбольний клуб з Кременчука «Будівельник» подав заявку на участь в Кубку України серед аматорів. Участь у змаганнях візьмуть ще 4 клуби з Полтавщини: «Олімпія», «Рокита», «Решетилівка», «Лубни». 

На сьогодні виявили бажання зіграти в Кубку України 12 клубів:

  • Довбуш (Чернівці)
  • ФК П’ятничани (Львівська обл.)
  • ФК Вільхівці (Івано-Франківська обл.)
  • Адреналін-ДЮСШ-1 (Хмельницький)
  • Карбон (Черкаси)
  • Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.)
  • Олімпія (Савинці, Полтавська обл.)
  • ФК Рокита (Полтавська обл.)
  • ФК Решетилівка (Полтавська обл.)
  • ФК Лубни (Полтавська обл.)
  • Будівельник (Кременчук, Полтавська обл.)
  • Авангард (Лозова, Харківська обл.)

Базовими ігровими днями для проведення матчів попереднього етапу розіграшу є 27 серпня та 3 вересня. Для 1/8 фіналу - 17 та 24 вересня, а базовими ігровими днями для проведення матчів 1/4 фіналу є 8 та 15 жовтня. 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК Будівельник
Теги: футбол Будівельник
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