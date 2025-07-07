На Лубенщині зі ставка дістали тіло чоловіка

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 8

5 липня в селі Пацали Чорнухинської громади Лубенського району у місцевій водоймі знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та криміналісти. Загиблим виявився 54-річний місцевий житель.

Для встановлення причини смерті призначили судово-медичну експертизу.

За фактом загибелі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою «раптова смерть». Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, нещодавно у Світловодську з Кременчуцького водосховища дістали тіло чоловіка.