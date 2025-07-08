На Полтавщині водій виявив малюка посеред дороги: поліціянти повернули дитину в родину

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 1 445 Коментарів: 1

Дитину віком 1 рік і 9 місяців помітили на трасі Бориспіль–Дніпро–Запоріжжя

Увечері 7 липня на трасі Н-08 в селі Ялинці Кременчуцького району водій побачив дитину, яка самотньо перебувала просто на дорозі. Близько 23.30 він зателефонував до поліції.

За інформацією пресслужби поліції, на місце події приїхали працівники групи реагування патрульної поліції, представники громади та ювенальні поліцейські. З’ясувалося, що на дорозі був хлопчик віком 1 рік і 9 місяців.

Правоохоронці встановили батьків малюка й повернули дитину додому. З родиною провели профілактичну бесіду.