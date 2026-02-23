Без ТЦК та рекрутингових центрів: які умови укладання контрактів для добровольців віком 60+

Сьогодні, 09:22 Переглядів: 342

Українці старше 60 років можуть укладати контракт на проходженння військової служби строком на 1 рік виключно за власним бажанням і за згоди командира командира військової частини, в якій вони проходитимуть службу

Президент України Володимир Зеленський 10 лютого підписав указ № 108/2026, яким було оновлено «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», затверджене у 2008 році.

Документ передбачає низку важливих змін: запровадження контрактів для добровольців старшого віку, спрощення та пришвидшення кар’єрного зростання для військових у бойових частинах, а також додаткові гарантії захисту від небажаних переміщень по службі.

Тепер добровольці віком старше 60 років можуть укласти контракт на проходження військовой служби терміном на 1 рік. Про особливості та умови проходження служби для цієї категорії добровольців виданню РБК-Україна розповів офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

Головні тези з його розповіді:

Контракт для громадян 60+ укладають лише добровільно : особи віком старше 60 років можуть укласти контракт строком на 1 рік виключно за власним бажанням.

: особи віком старше 60 років можуть укласти контракт строком на 1 рік виключно за власним бажанням. Обов’язкова придатність за станом здоров’я: перед підписанням контракту кандидат має пройти ВЛК та отримати висновок про придатність до проходження військової служби.

перед підписанням контракту кандидат має пройти ВЛК та отримати висновок про придатність до проходження військової служби. В ипробувальний термін у 6 місяців: впродовж цього часу оцінюється відповідність кандидата майбутній посаді.

впродовж цього часу оцінюється відповідність кандидата майбутній посаді. Служба переважно на тилових посадах: йдеться про військову службу у солдатському, сержантському, старшинському та, за наявності підготовки, офіцерському складі на посадах у тилу.

— Укладання такого контракту передбачає залучення до війська осіб віком понад 60 років виключно на добровільній основі та лише за умови, що ВЛК визнала їх придатними до служби за станом здоров’я, – роз’яснив зміни до Положення Ілля Абель.

Кому віддадуть перевагу?

За словами Іллі Абеля, добровольці цього віку служитимуть переважно на небойових посадах та проходитимуть випробувальний термін тривалістю 6 місяців.

— Здебільшого йдеться про так звані «тилові посади», – зазначив Ілля Абель.

Перевагу під час відбору матимуть кандидати, які:

були звільнені з військової служби після 2015 року;

мають статус учасника бойових дій;

є фахівцями дефіцитних спеціальностей;

мають досвід служби за військово-обліковою спеціальністю, що відповідає посаді та не потребує перепідготовки.

Яка процедура оформлення

Головна відмінність щодо укладання контракту для таких осіб, процедура оформлення такого контракту починається не в ТЦК та не в рекрутинговому центрі, а безпосереднь з командира військової частини, куди хоче потрапити доброволець.

— Ані 1-й центр рекрутингу, ані інші центри чи ТЦК та СП не можуть напряму мобілізувати таких рекрутів. Лише після співбесіди та погодження командир обраної частини інформує ТЦК про потребу в медогляді кандидата 60+, або ж доброволець самостійно з письмовою згодою (відношенням) звертається до ТЦК за місцем проживання, — зазначив Ілля Абель. — зазначив Ілля Абель.

Що з грошовим забезпеченням

Розмір грошового забезпечення для таких військовослужбовців нічим не відрізняється від загального і залежатиме від посади, військового звання та місця проходження служби. Якихось спеціальних умов чи зниження рівня оплати для цієї категорії військових не передбачено.

Чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу, але є умови

Оновлені правила у Положенні дозволяють громадянам віком понад 60 років долучитися до військової служби за контрактом та створюють додаткові можливості для кар’єрного зростання військовослужбовців у бойових частинах.

Вже найближчим часом чоловіки старше 60 років зможуть добровільно повернутися на військову службу

Нагадаємо, минулого року «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що Президент України підписав закон, який дозволяє проходити військову службу за контрактом людям старше 60 років.

У червні 2025 року Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт, який дозволяє повернутися на військову службу чоловікам старше 60 років.

У липні минулого року парламент в цілому ухвалив законопроєкт № 13229 про внесення змін до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Він дозволяє проходження військової служби за контрактом особам віком понад 60 років.