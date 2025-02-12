У Кременчуці патрульні врятували чоловіка, який стікав кров'ю

11 лютого поліціянти роти тактико-оперативного реагування отримали виклик про необхідність негайної допомоги чоловікові, який стікав кров’ю. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
На місці патрульні знайшли 53-річного чоловіка, який упав у ванній кімнаті та глибоко порізав руку.
Інспектори наклали турнікет, щоб зупинити сильну кровотечу, після чого медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували потерпілого.
Завдяки злагодженій роботі правоохоронців і лікарів чоловіка вдалося врятувати.
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