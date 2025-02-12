У Кременчуці патрульні врятували чоловіка, який стікав кров'ю

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 222

11 лютого поліціянти роти тактико-оперативного реагування отримали виклик про необхідність негайної допомоги чоловікові, який стікав кров’ю. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

На місці патрульні знайшли 53-річного чоловіка, який упав у ванній кімнаті та глибоко порізав руку.

Інспектори наклали турнікет, щоб зупинити сильну кровотечу, після чого медики надали невідкладну допомогу та госпіталізували потерпілого.

Завдяки злагодженій роботі правоохоронців і лікарів чоловіка вдалося врятувати.