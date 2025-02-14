Українським чоловікам за кордоном знову почнуть видавати паспорти, але не всім

З наступного тижня українці віком 18–60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року, зможуть отримати паспорти за кордоном
Міністерство внутрішніх справ України врегулювало питання видачі паспортів для чоловіків віком 18–60 років, які перебувають за кордоном. Вже з наступного тижня вони зможуть отримати виготовлені документи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 14 лютого.
Право на отримання паспорта матимуть чоловіки, які подали документи до 25 квітня 2024 року через ДП Документ. Повідомлення про дату, час і місце отримання будуть надсилати у порядку черговості.
Водночас залишається чинною вимога про необхідність наявності військово-облікових документів для оформлення та отримання паспорта.
Нагадаємо, у квітні 2024 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка заборонила українським чоловікам призовного віку отримувати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами держави.
Також наприкінці минулого року ми писали, що Кабінет міністрів України 20 грудня ухвалив постанову, яка запускає експериментальний проєкт «е-Консул». Метою проєкту є надати можливість українцям, які перебувають за кордоном, отримувати документи за спрощеною процедурою з мінімальною кількістю візитів до консульств та з використанням цифрових сервісів.
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