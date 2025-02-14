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Кабмін погодив призначення Богдана Корольчука заступником очільника Державної служби фінмоніторингу

Сьогодні, 14:47 Переглядів: 165

Корольчук був першим заступником керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

14 лютого Кабінет міністрів України погодив призначення першого заступника Полтавської обласної військової адміністрації Богдана Корольчука на посаду першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на телеграм-каналі.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир ЗеленськийОбов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут. 

Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.

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Автор: Телеграф
Теги: Полтавська ОВА
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