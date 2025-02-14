Кабмін погодив призначення Богдана Корольчука заступником очільника Державної служби фінмоніторингу

14 лютого Кабінет міністрів України погодив призначення першого заступника Полтавської обласної військової адміністрації Богдана Корольчука на посаду першого заступника голови Державної служби фінансового моніторингу України. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на телеграм-каналі.
Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України погодив звільнення Філіпа Проніна з посади очільника Полтавської облвійськадміністрації. 30 грудня відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Обов'язки керівника ОВА тимчасово виконує заступник Володимир Когут.
Наприкінці грудня стало відомо, що Філіп Пронін керуватиме Державною службою фінансового моніторингу України.
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