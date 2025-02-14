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У Кременчуці один з гуртожитків для переселенців не є безбар’єрним: що на це каже влада

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 214

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв, що це питання опрацюють

Гуртожиток для вимушених переселенців на вулиці Івана Приходька не є доступним для людей з інвалідністю — будівля не облаштована пандусами або підйомниками. За словами депутатки міської ради Інни Петренко, відповідне звернення до міської ради вже направляли, втім до цього часу ситуація не змінилась. Про це вона повідомила під час сесії міської ради 14 лютого. 

— У вересні 2022 року був завершений ремонт у кімнатах в гуртожитку на вулиці Івана Приходка, 37. Помешкання мають два виходи, але не одно із них не облаштоване пандусом, — сказала Петренко. 

Міський голова Віталій Малецький пообіцяв, що це питання опрацюють і там встановлять пандус.

Нагадаємо, будівельні та ремонтні роботи у гуртожитку на вул. Приходька, 37 фінансували з міського бюджету. За словами Віталія Малецького, всього на ремонт витрачено понад 3 млн гривень.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», виконавчий комітет у серпні 2022 року виділив зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади 898 тис. гривень на поточний ремонт та матеріали для облаштування гуртожитку для переселенців у Крюкові. Роботи виконувало комунальне підприємство «Союзрембуд». З меблюванням кімнат та обладнанням інших приміщень допомагав UNICEF. 1,5 млн грн надала агенція ООН у справах біженців.

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Автор: Телеграф
Теги: гуртожиток переселенці люди з інвалідністю
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