Китайські турнікети та некомпетентність рятувальників і медиків: в ОВА прокоментували медичну допомогу після обстрілу в Полтаві

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 221

Медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов раніше заявляв про проблеми, які виникли через неякісні турнікети та неготовність персоналу після ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня

Під час надання медичної допомоги пораненим внаслідок ракетного обстрілу РФ по Полтаві китайські турнікети не використовувались. Сама ж первинна медична допомога почала надаватись з першої хвилини після вибухів. Про це повідомив начальник об’єднаного навчального центру військзв’язку Ігор Міцюк на брифінгу 4 вересня.

— Це було у мене на очах, бо я фактично бачив «прильот». Медики, близько 10 медичного персоналу навчального закладу одразу почали надавати медичну допомогу. У нас китайських турнікетів немає. Швидкі через 8 хвилин, перша швидка пересікла територію навчального закладу, — сказав Міцюк.

Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині Андрій Хижняк розповів, що рятувальники витягували постраждалих з зони ураження, або так званої «червоної зони» і передавали медикам у безпечне місце.

— Питання щодо неякісного накладання турнікетів — нам просто реально не було часу накладати. Можливо, поодинокі випадки до передачі медикам були, але ці турнікети були фахові. Завдяки рятувальникам ми врятували 25 осіб, — сказав Хижняк.

За словами директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, турнікети у бригадах екстреної медичної допомоги є сертифікованими і відповідають стандартам.

— Усі медики, які надавали допомогу, вони пройшли відповідну підготовку, — сказав Лисак.

Керівник департаменту також зазначив, що «жодного студента медика медичного університету не було задіяно до надання медичної допомоги у складі медицини катастроф, у складі екстренної медичної допомоги».

«Командування медичних сил, схоже, вбило вчора в Полтаві більше людей, ніж ми змогли врятувати», — медик «Госпітальєрів»

Нагадаємо, раніше медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов заявляв про проблеми, які виникли через неякісні турнікети та неготовність персоналу після ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня.

Ткачов описав хаос на місці події: «Всюди були тіла, кров, крики, стогони, біль і смерть». Старий ЗІЛ використовували для транспортування поранених до лікарні, які лежали на ганчірках і ковдрах. За його словами, частина поранених померла прямо під час транспортування.

Ситуацію ускладнили неякісні медичні засоби. Ткачов зазначає, що волонтерам і медичним працівникам не вистачало якісних турнікетів.

Також він підкреслив недостатню підготовку багатьох медиків і рятувальників — «майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети, китайські, не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких було одиниці. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити».

Додамо, що зранку 5 вересня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 54 людей. За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина.

Ракетний удар у Полтаві

Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети.

Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища. На місці продовжують розбір завалів.

Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків, 277 громадян звернулися до медзакладів за допомогою, пише виконувачка обов’язків мера Полтави Катерина Ямщикова. Серед пошкоджених будинків — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.

За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).

Як повідомили джерела РБК-Україна, Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.

Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.

Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.

Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві: