Китайські турнікети та некомпетентність рятувальників і медиків: в ОВА прокоментували медичну допомогу після обстрілу в Полтаві

Медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов раніше заявляв про проблеми, які виникли через неякісні турнікети та неготовність персоналу після ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня
Під час надання медичної допомоги пораненим внаслідок ракетного обстрілу РФ по Полтаві китайські турнікети не використовувались. Сама ж первинна медична допомога почала надаватись з першої хвилини після вибухів. Про це повідомив начальник об’єднаного навчального центру військзв’язку Ігор Міцюк на брифінгу 4 вересня.
Начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій на Полтавщині Андрій Хижняк розповів, що рятувальники витягували постраждалих з зони ураження, або так званої «червоної зони» і передавали медикам у безпечне місце.
За словами директора департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної військової адміністрації Віктора Лисака, турнікети у бригадах екстреної медичної допомоги є сертифікованими і відповідають стандартам.
Керівник департаменту також зазначив, що «жодного студента медика медичного університету не було задіяно до надання медичної допомоги у складі медицини катастроф, у складі екстренної медичної допомоги».
Нагадаємо, раніше медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ігор Ткачов заявляв про проблеми, які виникли через неякісні турнікети та неготовність персоналу після ракетного обстрілу по Полтаві 3 вересня.
Ткачов описав хаос на місці події: «Всюди були тіла, кров, крики, стогони, біль і смерть». Старий ЗІЛ використовували для транспортування поранених до лікарні, які лежали на ганчірках і ковдрах. За його словами, частина поранених померла прямо під час транспортування.
Ситуацію ускладнили неякісні медичні засоби. Ткачов зазначає, що волонтерам і медичним працівникам не вистачало якісних турнікетів.
Також він підкреслив недостатню підготовку багатьох медиків і рятувальників — «майже ніхто не вмів надавати допомогу. Деякі люди накладали турнікети, китайські, не докручували до кінця, але хоч щось і робили. Але таких було одиниці. Я давав свої турнікети, а люди не знали, що з ними робити».
Додамо, що зранку 5 вересня кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Полтаві збільшилася до 54 людей. За повідомленням в.о. міського голови Полтави Катерини Ямщикової, в реанімації знаходяться 21 людина.
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