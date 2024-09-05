Веслувальник з Горішніх Плавнів виборов путівку для участі в міжнародних змаганнях

Усі представники Горішніх Плавнів, підкреслив тренер, вийшли до фіналів, де змагалися по дев’ять веслувальників
Вихованець ДЮСШ № 3 Богдан Рєзніков здобув срібну медаль із веслування в байдарках-одиночках на 500 м на всеукраїнських змаганнях «Олімпійські надії» в Умані. Він також виборов путівку на міжнародні змагання Olympic Hopes regatta 2024, які відбудуться в Угорщині.
В Умані 16-18 серпня проходили всеукраїнські змагання «Олімпійські надії» з веслування на байдарках і каное. Їхньою характерною рисою був відбір до складу національної збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях Olympic Hopes regatta 2024, які пройдуть в місті Сегеді (Угорщина) 19-22 вересня. Про це повідомили в ДЮСШ № 3 Горішніх Плавнів. З вихованцями в Умані перебував тренер Дмитро Пазухін.
Усі представники Горішніх Плавнів, підкреслив тренер, вийшли до фіналів, де змагалися по дев’ять веслувальників. Найкращий результат серед наших спортсменів показав Богдан Рєзніков, який виборов срібну медаль у байдарці-одиночці на дистанції 500 м. Він також посів четверте місце в байдарці-одиночці на дистанції 1000 м. Денис Яровенко в байдарці-одиночці зайняв п’яте місце на дистанціях 500 м та 1000 м. Владислав Байдак прибув п’ятим у каное-одиночці на 500 м.
16-річний Богдан Рєзніков чотири роки займається у тренера-викладача Олега Підклади. Неодноразово ставав чемпіоном та призером всеукраїнських змагань. Веслувальник, за словами наставника, зарекомендував себе як спринтер — йому краще даються невеликі дистанції. Зараз тренер спостерігав за виступом свого вихованця дистанційно та тішився тим, що «Богдан всю дистанцію лідирував, але йому трохи не вистачило на фініші, тому прийшов другим». Зараз триває підготовка до міжнародних змагань, які проходитимуть у Львівській області.
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