Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»

У Полтавській обласній раді я представляю інтереси мешканців Кременчука та краю в цілому. Моя діяльність, як депутата Полтавської обласної ради, спрямована на захист інтересів громади та виконання доручень виборців у межах моїх депутатських повноважень, наданих чинним законодавством України.

Загальна інформація про діяльність за рік

У 2024 році, я, як депутат обласної ради від партії «Батьківщина», разом з депутатами різних рівнів на моєму окрузі, продовжив свою діяльність, спрямовану на покращення життя мешканців нашого регіону та на допомогу військовослужбовцям, соціально-незахищеним та малозабезпеченим верствам населення.

Основою моєї депутатської діяльності є діалог з виборцями. Таку форму роботи, як приймання громадян, вважаю для себе пріоритетною, отже моя громадська приймальня постійно працює. Завдяки постійному контакту з виборцями, я здійснив ряд важливих ініціатив, враховуючи їхні потреби та пропозиції.

За звітний період я провів 55 особистих зустрічей, під час яких було прийнято понад 170 мешканців міста Кременчука Полтавської області. В межах своїх депутатських повноважень, за результатами розгляду звернень підготовлено та скеровано у відповідні інстанції декілька депутатських звернень та запитів.

Свою депутатську діяльність постійно висвітлюю на сторінці у мережі Facebook та місцевих засобах масової інформації.

Крім того, було оброблено понад 115 телефонних та електронних звернень громадян. Звернення в основному стосувалися доріг, екології, освітлення, щодо УПЦ, питань працевлаштування та матеріальної допомоги, медицини, пенсій, бізнесу, податкових накладних.

Війна стала викликом для всіх сфер — не винятком стала і соціальна, яка опікується вразливими та малозахищеними категоріями населення, тому люди часто звертаються з проханням про матеріальну (грошову) допомогу. Усі заяви були розглянуті, зібрані необхідні документи й, в міру можливості, була виділена матеріальна допомога. З депутатського фонду, спрямованих для забезпечення виконання депутатських повноважень, мною була надана матеріальна допомога 162 мешканцям Кременчука на загальну суму виплат 400 тис.

Участь у сесійних засіданнях, робота в постійній комісії

Одним з основних обов’язків своєї діяльності, як депутата обласної ради, вважаю участь у пленарних засіданнях обласної ради та роботу в постійній комісії. Моя активна участь у комісії та фракціях була спрямована на розв'язання ключових питань, які стосуються нашої області. Я взяв участь у 9 пленарних засіданнях сесії Полтавської обласної ради, а також у 5 засіданнях постійної комісії обласної ради з питань екології та раціонального природокористування.

Взяв участь у засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, цифрового розвитку, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО.

Вніс пропозицію щодо внесення змін до Регламенту Полтавської обласної ради восьмого скликання, а саме викласти пункт 2 статті 14 Регламенту у новій редакції: «Кожна сесія обласної ради починається та завершується виконанням у залі засідань Державного Гімну України, Гімну Полтавської області та молитвою».

Проте моя пропозиція була відхилена.

Позитивні напрацювання

Завдяки спільним зусиллям депутатів Кременчуцької міської ради та Полтавської облради, нам вдалося домогтися від Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України ремонту ділянки дороги в селі Піщаному. Наразі ремонт завершено й нарешті дорога стала придатною для проїзду.

Підтримка спорту

Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків моєї діяльності, тому цьому питанню я приділяю особливу увагу. І надалі особисто роблю вклад у спортивне життя нашого краю:

1. Закінчено реконструкцію зруйнованого хокейного майданчика на спорткомплексі «Юність» у кварталі 304 в місті Кременчуці Полтавської області. 10.06.2024 року на Петрівці відбулося відкриття нового футбольного поля з натуральним покриттям.

2. Допомагаю підтримувати у належному стані футбольне поле, а також баскетбольне поле, будівництво якого було завершено у 2022 році у кварталі 304 Кременчука. Наразі, майданчик активно використовується, як можливість реалізовувати спортивний потенціал, так і популяризувати дані види спорту серед молоді, а також надає змогу всім охочим грати у футбол та баскетбол в нормальних умовах.

3. Надав фінансову допомогу футбольній команді «Кремінь», хокейному клубу «Кременчук». Став спонсором хокейних дитячих турнірів.

З наснагою підтримуючи спортивні клуби рідного міста зараз, як депутат Полтавської обласної ради, запевняю і в подальшій допомозі розвитку спорту.

Участь у благодійних акціях

1. Напередодні одного з найвеличніших свят – Воскресіння Христового привітав з Великоднем дітей з інвалідністю та їхні сім’ї. Солодкі подарунки та продуктові набори отримали діти з особливими потребами Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім» та малозабезпечені сім’ї.

2. З нагоди Дня людей з інвалідністю влаштував незабутній захід для діточок з Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім». Захід був наповнений різноманітними цікавинками, що зробило його незабутнім для маленьких сердець. Дітки мали можливість взяти участь у конкурсах, веселощах; поласувати смаколиками та отримати солодкі подарунки.

Я, як Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» та директор Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС, багато років активно допомагаю Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім», спрямовуючи зусилля на створення яскравих та щасливих спогадів для малят. Цього року я отримав Подяку від Асоціації за високу активність, особистий внесок в благодійну діяльність та багаторічну допомогу діткам.

3. Також безпосередньо за моєї підтримки та участі відбулося декілька святкових заходів до новорічних свят.

Разом з волонтерами ми влаштували дітям з інвалідністю неймовірні зимові свята. Діточки також отримали у подарунок гарні іграшки та сюрпризи.

Громадська діяльність

До мене, як до депутата Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» звернулися жителі міста Кременчука (особливо це цікавило людей, що проживають у мікрорайонах Щемилівка та Ревівка) щодо наведення порядку на пляжі біля озера, яке знаходиться на “Артскладах”.

Разом з небайдужими людьми ми прибрали сміття, повитягували з озера старі дерева, завезли піску та встановили бетонний круг для сміття.

Тепер є невеликий гарний пляж, де можна купатися та відпочивати.

Мої принципи у депутатській діяльності

Сьогодні й назавжди мої принципи у депутатській діяльності будуть визначатися справедливістю, принциповістю та відкритістю. Моя робота на благо громади ґрунтується на прийнятті виважених рішень, спрямованих на поліпшення життя кожного мешканця нашої області.

У сучасних реаліях військових подій стало очевидним, що лише внесення змін може забезпечити наше майбутнє. Відкидаючи застарілі стандарти, я вірю у важливість впровадження новітніх європейських технологій та постановку людини та її потреб в центр розвитку нашого суспільства.

Моя діяльність, спрямована на покращення життя громади, знаходить своє коріння у глибокому розумінні важливості змін. Реалізація проєктів, спрямованих на створення суспільства без бар’єрів, стає запорукою нашого майбутнього та успішного розвитку України.

Дякую вам за довіру та можливість працювати на благо нашої громади. Разом ми здатні зробити наш край кращим місцем для всіх нас.

Депутат Полтавської обласної ради

від партії «Батьківщина» — М. Б. Корецький















