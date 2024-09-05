Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп крові. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Донорів чекають за адресою вул. Івана Мазепи, 8 із 8.00 до 13.00.
Із собою громадянам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.
У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.
Напередодні потенційним донорам не можна:
Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.
Нагадаємо, що журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями.
А торік «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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