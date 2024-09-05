Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп крові

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 350 Коментарів: 1

Донорів чекають з понеділка до п'ятниці з 8.00 до 13.00

Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів усіх груп крові. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Донорів чекають за адресою вул. Івана Мазепи, 8 із 8.00 до 13.00.

Із собою громадянам необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.

У медзакладі просять людей не приходити натщесерце, щоб не стало зле. Перед здачею крові можна пити чай, каву, негазовану воду, компот та їсти печиво.

Напередодні потенційним донорам не можна:

їсти жирного, смаженого, копченого, солоного;

за 48 годин до процедури не пити алкоголь;

за дві години не палити.

Детальна інформація за номером телефону: 067-528-72-27.