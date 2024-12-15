Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Відключення світла

Відзавтра в Україні запроваджують нові правила знеструмлень: матимемо на тиждень 56 годин зі світлом замість 38

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 382 Коментарів: 1

 Мінімальна перерва між відключеннями — 3,5 години.

З понеділка, 16 грудня, НЕК «Укренерго» запроваджує нові правила формування графіків відключень електроенергії, які будуть однакові для всієї країни. За новими умовами споживачі матимуть більше часу зі світлом.

Що зміниться

  • Деталізація груп: шість груп відключень будуть поділені на 12 підгруп, що дозволить вимикати світло лише половині групи за потреби.
  • Часові інтервали: основним часовим розподілом стануть 30-хвилинні інтервали замість годинних.
  • Більше часу зі світлом: тепер кожна черга матиме 56 годин зі світлом протягом тижня замість 38 годин, як це було раніше.
  • Мінімальна перерва зі світлом: між відключеннями буде не менше 3,5 години.

Що кажуть енергетики

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка:

«Новий підхід дозволить забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії та мінімізувати незручності для споживачів».

У компанії «ДТЕК» додали, що нові правила забезпечать більш гнучкий підхід до енергоспоживання в умовах дефіциту.

Нагадаємо, що завтра діятимуть графіки погодинних та планових відключень.


ПО ТЕМІ:

У Полтаваобленерго роз'яснили, що змінилось у графіках погодинних знеструмлень
На Полтавщині розробили нові графіки погодинного відключення світла: що змінюється

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго графік відключень
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 204
Andron777:
Сьогодні, 16:54

Так, а сам хитромудрий графік де? Не розумію, у нас енергії добавилось? От у мене є, приміром, 1 гривня. Я її повинен поділити на 10 людей. Кожному получається по 10 копійок. Як з 1 гривні, десятьом людям можна дати, приміром, по 12 копійок?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх