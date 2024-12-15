Відзавтра в Україні запроваджують нові правила знеструмлень: матимемо на тиждень 56 годин зі світлом замість 38

З понеділка, 16 грудня, НЕК «Укренерго» запроваджує нові правила формування графіків відключень електроенергії, які будуть однакові для всієї країни. За новими умовами споживачі матимуть більше часу зі світлом.
За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка:
«Новий підхід дозволить забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії та мінімізувати незручності для споживачів».
У компанії «ДТЕК» додали, що нові правила забезпечать більш гнучкий підхід до енергоспоживання в умовах дефіциту.
Нагадаємо, що завтра діятимуть графіки погодинних та планових відключень.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.