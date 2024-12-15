Відзавтра в Україні запроваджують нові правила знеструмлень: матимемо на тиждень 56 годин зі світлом замість 38

Сьогодні, 15:08 Переглядів: 382 Коментарів: 1

З понеділка, 16 грудня, НЕК «Укренерго» запроваджує нові правила формування графіків відключень електроенергії, які будуть однакові для всієї країни. За новими умовами споживачі матимуть більше часу зі світлом.

Що зміниться

Деталізація груп: шість груп відключень будуть поділені на 12 підгруп, що дозволить вимикати світло лише половині групи за потреби.

шість груп відключень будуть поділені на 12 підгруп, що дозволить вимикати світло лише половині групи за потреби. Часові інтервали: основним часовим розподілом стануть 30-хвилинні інтервали замість годинних.

основним часовим розподілом стануть 30-хвилинні інтервали замість годинних. Більше часу зі світлом: тепер кожна черга матиме 56 годин зі світлом протягом тижня замість 38 годин, як це було раніше.

тепер кожна черга матиме 56 годин зі світлом протягом тижня замість 38 годин, як це було раніше. Мінімальна перерва зі світлом: між відключеннями буде не менше 3,5 години.