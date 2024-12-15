За яким графіком завтра на Полтавщині вимикатимуть світло

Завтра в області діятимуть обмеження електропостачання для побутових споживачів і бізнесу. Причина — пошкодження енергетичних об’єктів
Завтра, 16 грудня, за повідомленням НЕК «Укренерго», в регіоні діятимуть обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.
Графіки для побутових споживачів:
Графіки для промисловості та бізнесу:
Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.
Причини обмежень
Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак у листопаді-грудні.
Енергетики продовжують ремонтні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання.
Нагадаємо, що відзавтра в Україні запроваджують нові правила знеструмлень — матимемо на тиждень 56 годин зі світлом замість 38. Також завтра діятиме графік планових відключень.
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