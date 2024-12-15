За яким графіком завтра на Полтавщині вимикатимуть світло

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Завтра в області діятимуть обмеження електропостачання для побутових споживачів і бізнесу. Причина — пошкодження енергетичних об’єктів

Завтра, 16 грудня, за повідомленням НЕК «Укренерго», в регіоні діятимуть обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.

Графіки для побутових споживачів:

7.00 — 8.00 — одна черга відключень;

— одна черга відключень; 8.00 — 12.00 — дві черги;

— дві черги; 12.00 — 15.00 — півтори черги;

— півтори черги; 15.00 — 17.00 — дві черги;

— дві черги; 17.00 — 19.00 — півтори черги;

— півтори черги; 19.00 — 20.00 — одна черга.

Графіки для промисловості та бізнесу:

07.00 — 21.00 — застосування графіків обмеження потужності.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.

Причини обмежень

Обмеження запроваджені через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетних і дронових атак у листопаді-грудні.

Енергетики продовжують ремонтні роботи, спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання.

Нагадаємо, що відзавтра в Україні запроваджують нові правила знеструмлень — матимемо на тиждень 56 годин зі світлом замість 38. Також завтра діятиме графік планових відключень.