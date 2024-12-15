Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло

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Сьогодні, 17:05 Переглядів: 135

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У понеділок, 16 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вадима Кришталя, 32-63
  • пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-58
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупикова, 3-10
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2
  • пров. Урожайний, 2.

З 8.00 до 19.00

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 8.30 до 14.30

  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80, 147
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пр. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вільної України, 3-26, 29-60
  • туп. Дарвіна, 3-17А
  • туп. Кременецький, 3-26
  • пров. Марії Заньковецької, 1
  • вул. Платухіна, 3-23
  • просп. Полтавський, 30/1-48
  • пров. Яснополянський, 3-37/10
  • пров. Леся Курбаса, 4
  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13
  • вул. Правобережна, 47, 47А
  • пров. Правобережний, 1А-20
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Східна, 2/3-14/22
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20
  • вул. Шкільна, 1-11/9, 15Б.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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