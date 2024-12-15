Де у Кременчуці завтра планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У понеділок, 16 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Вадима Кришталя, 32-63
- пров. Григорія Ашкаренка, 1, 3, 5
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-58
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2
- пров. Урожайний, 2.
З 8.00 до 19.00
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- м. Кременчук, просп. Полтавський, 277-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 8.30 до 14.30
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А, 125-129
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пр. Ополченський, 6-14.
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 3-26, 29-60
- туп. Дарвіна, 3-17А
- туп. Кременецький, 3-26
- пров. Марії Заньковецької, 1
- вул. Платухіна, 3-23
- просп. Полтавський, 30/1-48
- пров. Яснополянський, 3-37/10
- пров. Леся Курбаса, 4
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13
- вул. Правобережна, 47, 47А
- пров. Правобережний, 1А-20
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Східна, 2/3-14/22
- вул. Чорних Запорожців, 12-20
- вул. Шкільна, 1-11/9, 15Б.
З 8.00 до 17.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
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