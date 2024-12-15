Які страви приготувати, щоб новий рік Змії був щасливим
Сьогодні, 16:03
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2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка є символом мудрості, витонченості та обережності. Святковий стіл має бути елегантним і складатися з простих, здорових, але вишуканих страв
Що приготувати на новорічну вечерю?
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Салати:
- Зелені салати з руколою, шпинатом чи петрушкою.
- Салат із гранатом, грушами та сиром.
- Класика — салат із куркою та ананасами.
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Основні страви:
- Легкі страви з морепродуктів.
- Тушковані або запечені овочі: кабачки, баклажани, броколі, гарбуз.
- Курка у духовці, наприклад, ніжки чи стегенця у медовому соусі.
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Закуски:
- Тарталетки, овочеві рулетики або брускети з начинками з курячого чи індичого м’яса.
- Теплі закуски, наприклад, крем-суп або теплий салат із баклажанами.
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Десерт:
- Випічка або печиво з медом і горіхами — символ достатку.
- Легкі десерти із фруктів без великої кількості цукру чи крему.
Прикраси для страв:
Яскраві, але природні акценти, як-от шматочки ківі, авокадо чи гранату, стануть чудовим доповненням і сподобаються покровительці року.
Чого уникати?
- Напівфабрикатів, ковбасних нарізок і жирного м’яса.
- «Важких» страв із квасолі, гороху або риби.
- Страв зі змій чи екзотичних рептилій.
- Десертів із великою кількістю крему та надмірно солодких смаколиків.
- Майонезних соусів і великої кількості приправ.
Нехай ваш новорічний стіл буде не лише смачним, але й принесе удачу та гармонію у 2025 році!
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