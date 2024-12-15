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Які страви приготувати, щоб новий рік Змії був щасливим

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 140 Коментарів: 1

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка є символом мудрості, витонченості та обережності. Святковий стіл має бути елегантним і складатися з простих, здорових, але вишуканих страв

Що приготувати на новорічну вечерю?

  • Салати:

    • Зелені салати з руколою, шпинатом чи петрушкою.
    • Салат із гранатом, грушами та сиром.
    • Класика — салат із куркою та ананасами.

  • Основні страви:

    • Легкі страви з морепродуктів.
    • Тушковані або запечені овочі: кабачки, баклажани, броколі, гарбуз.
    • Курка у духовці, наприклад, ніжки чи стегенця у медовому соусі.

  • Закуски:

    • Тарталетки, овочеві рулетики або брускети з начинками з курячого чи індичого м’яса.
    • Теплі закуски, наприклад, крем-суп або теплий салат із баклажанами.

  • Десерт:

    • Випічка або печиво з медом і горіхами — символ достатку.
    • Легкі десерти із фруктів без великої кількості цукру чи крему.

Прикраси для страв:
Яскраві, але природні акценти, як-от шматочки ківі, авокадо чи гранату, стануть чудовим доповненням і сподобаються покровительці року.

Чого уникати?

  • Напівфабрикатів, ковбасних нарізок і жирного м’яса.
  • «Важких» страв із квасолі, гороху або риби.
  • Страв зі змій чи екзотичних рептилій.
  • Десертів із великою кількістю крему та надмірно солодких смаколиків.
  • Майонезних соусів і великої кількості приправ.

Нехай ваш новорічний стіл буде не лише смачним, але й принесе удачу та гармонію у 2025 році!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: свято новий рік зо приготувати святковий стіл
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Коментарі: 1

4 825
1
zzzzzz:
Сьогодні, 17:07

Оце проблема....шо приготувати.....було б де


0 0

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