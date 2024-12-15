Які страви приготувати, щоб новий рік Змії був щасливим

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 140 Коментарів: 1

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії, яка є символом мудрості, витонченості та обережності. Святковий стіл має бути елегантним і складатися з простих, здорових, але вишуканих страв

Що приготувати на новорічну вечерю? Салати: Зелені салати з руколою, шпинатом чи петрушкою. Салат із гранатом, грушами та сиром. Класика — салат із куркою та ананасами.

Основні страви: Легкі страви з морепродуктів. Тушковані або запечені овочі: кабачки, баклажани, броколі, гарбуз. Курка у духовці, наприклад, ніжки чи стегенця у медовому соусі.

Закуски: Тарталетки, овочеві рулетики або брускети з начинками з курячого чи індичого м’яса. Теплі закуски, наприклад, крем-суп або теплий салат із баклажанами.

Десерт: Випічка або печиво з медом і горіхами — символ достатку. Легкі десерти із фруктів без великої кількості цукру чи крему.

Прикраси для страв:

Яскраві, але природні акценти, як-от шматочки ківі, авокадо чи гранату, стануть чудовим доповненням і сподобаються покровительці року. Чого уникати? Напівфабрикатів, ковбасних нарізок і жирного м’яса.

«Важких» страв із квасолі, гороху або риби.

Страв зі змій чи екзотичних рептилій.

Десертів із великою кількістю крему та надмірно солодких смаколиків.

Майонезних соусів і великої кількості приправ. Нехай ваш новорічний стіл буде не лише смачним, але й принесе удачу та гармонію у 2025 році!

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