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Чисте повітря після ремонту — як позбутися запаху фарби

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 169

Позбутися запаху фарби після ремонтних робіт у приміщенні непросто, але можливо

Багато хто відкладає ремонт у квартирі на вересень: спека спадає, а сезон відпусток добігає кінця. Однак хочеться, щоб ремонт пройшов швидко і мешканцям було легше переносити незручності, наприклад, запах фарби. Позбутися запаху фарби після ремонтних робіт непросто, але є способи швидко очистити повітря в приміщенні.

Як швидко позбутися запаху фарби:

  1. Провітрювання приміщення. Відчиніть вікна та міжкімнатні двері, щоб запах вивітрився. Це простий та ефективний спосіб, який працює внаслідок циркуляції повітря.

  2. Використання води. Розставте в кімнатах відра або миски з чистою водою. Вода поглине частину запаху фарби, особливо якщо додати в неї трохи оцту. Також можна намочити старі простирадла або рушники, розвісити їх у приміщенні та зволожувати час від часу.

  3. Адсорбенти. Деревне вугілля, сіль або харчова сода добре поглинають запахи. Розставте їх у мисках по периметру кімнати.

  4. Запалювання свічок. Леткі часточки фарби може поглинути полум'я свічки. Запаліть кілька свічок у приміщенні на 2-3 години, але обов’язково забезпечте безпеку.

  5. Спалювання газети чи цитрусової шкірки. Спаліть кілька газет або сухих цитрусових шкірочок. Обов'язково після цього провітріть кімнату.

  6. Мелена кава. Відкрита пачка меленої кави також допоможе замаскувати неприємний запах.

  7. Ефірні олії. Використовуйте ефірні олії, наприклад, м'ятну чи ванільну, розчинивши кілька крапель у воді або нанесіть трохи олії на лампочку. Однак пам'ятайте, що шкідливі випари від фарби це не усуне.

  8. Прибирання джерел запаху. Під час провітрювання приберіть з приміщення всі джерела запаху, такі як залишки фарби, лаку та пензлі.

Дотримуючись цих порад, можна швидше очистити повітря в приміщенні після ремонту та зробити перебування в ньому комфортнішим.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: фарба запах фарби ремонт
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