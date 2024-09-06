Чисте повітря після ремонту — як позбутися запаху фарби
Сьогодні, 08:31
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Позбутися запаху фарби після ремонтних робіт у приміщенні непросто, але можливо
Багато хто відкладає ремонт у квартирі на вересень: спека спадає, а сезон відпусток добігає кінця. Однак хочеться, щоб ремонт пройшов швидко і мешканцям було легше переносити незручності, наприклад, запах фарби. Позбутися запаху фарби після ремонтних робіт непросто, але є способи швидко очистити повітря в приміщенні.
Як швидко позбутися запаху фарби:
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Провітрювання приміщення. Відчиніть вікна та міжкімнатні двері, щоб запах вивітрився. Це простий та ефективний спосіб, який працює внаслідок циркуляції повітря.
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Використання води. Розставте в кімнатах відра або миски з чистою водою. Вода поглине частину запаху фарби, особливо якщо додати в неї трохи оцту. Також можна намочити старі простирадла або рушники, розвісити їх у приміщенні та зволожувати час від часу.
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Адсорбенти. Деревне вугілля, сіль або харчова сода добре поглинають запахи. Розставте їх у мисках по периметру кімнати.
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Запалювання свічок. Леткі часточки фарби може поглинути полум'я свічки. Запаліть кілька свічок у приміщенні на 2-3 години, але обов’язково забезпечте безпеку.
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Спалювання газети чи цитрусової шкірки. Спаліть кілька газет або сухих цитрусових шкірочок. Обов'язково після цього провітріть кімнату.
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Мелена кава. Відкрита пачка меленої кави також допоможе замаскувати неприємний запах.
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Ефірні олії. Використовуйте ефірні олії, наприклад, м'ятну чи ванільну, розчинивши кілька крапель у воді або нанесіть трохи олії на лампочку. Однак пам'ятайте, що шкідливі випари від фарби це не усуне.
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Прибирання джерел запаху. Під час провітрювання приберіть з приміщення всі джерела запаху, такі як залишки фарби, лаку та пензлі.
Дотримуючись цих порад, можна швидше очистити повітря в приміщенні після ремонту та зробити перебування в ньому комфортнішим.
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