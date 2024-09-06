Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Україна, Світ

Українські спортсмени здобули 9 медалей у восьмий день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 222

 

Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. З Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука

Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик принесла Україні 15-те «золото» на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Вона стала чемпіонкою у вазі до 48 кг у категорії J1, здобувши першу для України медаль у дзюдо на цих іграх.

Результати українських спортсменів за 5 вересня:

  • Наталія Ніколайчик виграла золото в турнірі з дзюдо серед жінок у вазі до 48 кг (клас J1).
  • Марія Помазан завоювала золото у штовханні ядра (клас А35).
  • Анжела Гаврисюк виборола бронзу в дзюдо, перемігши представницю Узбекистану.
  • Давид Хорава здобув бронзову медаль у дзюдо, перемігши представника Південної Кореї.
  • Данило Чуфаров, плавець, отримав бронзу на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11).
  • Павло Баль, велосипедист, завоював бронзу у гандбайку.
  • Оксана Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів разом із гайдом Микитою Барабановим з результатом 12.17 секунд.

Крім того, дві медалі завоювали збірні команди України: срібло у голболі та бронзу в плаванні (естафета 4×100).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту, що є рекордною кількістю для паралімпійської історії України.

Нагадаємо, з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий

У перший день паралімпіади параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко у неділю здобув дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Парижі.

Плавець з Полтавщини Денис Остапченко виборов «золото» для України на Паралімпійських іграх.

2-го вересня плавець з Полтавщини Олексій Вірченко здобув бронзову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі

А спортсмен із Кременчука Олександр Яровий, що нині на змаганнях представляє Черкаську область, здобув «золото» у штовханні ядра і тим самим оновив свій світовий рекорд.

4-го вересня полтавець Ярослав Денисенко теж виборов «золото» на Паралімпіаді. Це його друга нагорода на Паралімпіаді — він вже має бронзову медаль за плавання на спині на дистанції 100 м у класі S12.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.

ПО ТЕМІ:

Україна завоювала 13 золотих медалей на Паралімпійських іграх-2024: серед переможців кременчужанин Олександр Яровий

0
Автор: Віктор Крук
Теги: паралімпіада дзюдо медалі Париж збірна України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх