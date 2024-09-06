Українські спортсмени здобули 9 медалей у восьмий день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі

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Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. З Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука

Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик принесла Україні 15-те «золото» на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Вона стала чемпіонкою у вазі до 48 кг у категорії J1, здобувши першу для України медаль у дзюдо на цих іграх.

Результати українських спортсменів за 5 вересня:

Наталія Ніколайчик виграла золото в турнірі з дзюдо серед жінок у вазі до 48 кг (клас J1).

виграла золото в турнірі з дзюдо серед жінок у вазі до 48 кг (клас J1). Марія Помазан завоювала золото у штовханні ядра (клас А35).

завоювала золото у штовханні ядра (клас А35). Анжела Гаврисюк виборола бронзу в дзюдо, перемігши представницю Узбекистану.

виборола бронзу в дзюдо, перемігши представницю Узбекистану. Давид Хорава здобув бронзову медаль у дзюдо, перемігши представника Південної Кореї.

здобув бронзову медаль у дзюдо, перемігши представника Південної Кореї. Данило Чуфаров , плавець, отримав бронзу на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11).

, плавець, отримав бронзу на дистанції 100 метрів брасом (клас SB11). Павло Баль , велосипедист, завоював бронзу у гандбайку.

, велосипедист, завоював бронзу у гандбайку. Оксана Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів разом із гайдом Микитою Барабановим з результатом 12.17 секунд.

Крім того, дві медалі завоювали збірні команди України: срібло у голболі та бронзу в плаванні (естафета 4×100).

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту, що є рекордною кількістю для паралімпійської історії України.

Нагадаємо, з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.

У перший день паралімпіади параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.

Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.

Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко у неділю здобув дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Парижі.

Плавець з Полтавщини Денис Остапченко виборов «золото» для України на Паралімпійських іграх.

2-го вересня плавець з Полтавщини Олексій Вірченко здобув бронзову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі

А спортсмен із Кременчука Олександр Яровий, що нині на змаганнях представляє Черкаську область, здобув «золото» у штовханні ядра і тим самим оновив свій світовий рекорд.

4-го вересня полтавець Ярослав Денисенко теж виборов «золото» на Паралімпіаді. Це його друга нагорода на Паралімпіаді — він вже має бронзову медаль за плавання на спині на дистанції 100 м у класі S12.

А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.