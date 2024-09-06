Українські спортсмени здобули 9 медалей у восьмий день змагань Паралімпіади-2024 у Парижі

Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. З Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука
Дзюдоїстка Наталія Ніколайчик принесла Україні 15-те «золото» на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Вона стала чемпіонкою у вазі до 48 кг у категорії J1, здобувши першу для України медаль у дзюдо на цих іграх.
Результати українських спортсменів за 5 вересня:
Крім того, дві медалі завоювали збірні команди України: срібло у голболі та бронзу в плаванні (естафета 4×100).
Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україну представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту, що є рекордною кількістю для паралімпійської історії України.
Нагадаємо, з Полтавської області в Паралімпійських іграх у Парижі беруть участь 18 спортсменів, серед них двоє параатлетів з Кременчука — Володимир Пономаренко та Олександр Яровий.
У перший день паралімпіади параатлет з Кременчука Володимир Пономаренко здобув «срібло» на Паралімпійських іграх у Парижі. Він штовхнув ядро на 12,12 метра.
Параатлет з Полтавщини Ярослав Денисенко виборов бронзову медаль на Паралімпійських іграх.
Параатлет з Полтавщини Євгеній Богодайко у неділю здобув дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх у Парижі.
Плавець з Полтавщини Денис Остапченко виборов «золото» для України на Паралімпійських іграх.
2-го вересня плавець з Полтавщини Олексій Вірченко здобув бронзову медаль на Паралімпійських іграх у Парижі
А спортсмен із Кременчука Олександр Яровий, що нині на змаганнях представляє Черкаську область, здобув «золото» у штовханні ядра і тим самим оновив свій світовий рекорд.
4-го вересня полтавець Ярослав Денисенко теж виборов «золото» на Паралімпіаді. Це його друга нагорода на Паралімпіаді — він вже має бронзову медаль за плавання на спині на дистанції 100 м у класі S12.
А українець Єгор Дементьєв, якого тренує депутат Кременчуцької міської ради Геннадій Іванян, виборов «срібло» Паралімпіади-2024 у велотреку.
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