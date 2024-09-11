Фонд держмайна продав протезний завод у Полтаві

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Фонд державного майна України продав єдиний майновий комплекс Полтавського експериментального протезно-ортопедичного підприємства за 50 мільйонів гривень. Про це повідомляється на сайті «Прозорро.Продажі». Переможцем торгів стало ТОВ «Ортопед», власником якого є Юрій Бондаренко.

Раніше Фонд виставив комплекс на приватизацію зі стартовою ціною 18,4 мільйона гривень. Виробництво підприємства розташоване у Полтаві, Сумах та Кропивницькому.

ТОВ «Ортопед», створене у 2020 році, спеціалізується на виробництві допоміжних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, виготовленні медичного та реабілітаційного обладнання, тренажерів, спортивних майданчиків, а також забезпеченні учасників бойових дій та осіб з інвалідністю протезами, ортезами та іншими засобами за державною програмою. Про це йдеться на сайті підприємства.

Виробничі потужності ТОВ «Ортопед» складають 2400 м². Штат підприємства налічує 130 осіб, які щомісяця виготовляють до 1000 пар ортопедичного взуття, 120 одиниць протезів, 150 ортезів, а також 450 допоміжних засобів реабілітації.

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