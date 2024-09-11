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Холодець і його користь: чому варто готувати та їсти страву

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 233

  Холодець — це не лише традиційна святкова страва, але й надзвичайно корисний продукт, який варто вживати протягом усього року

Ось кілька причин, чому холодець заслуговує на місце у вашому раціоні:

  1. Зміцнює кістки і суглоби. У процесі приготування кісткового бульйону вивільняється білок колаген, який важливий для міцності кісток і здоров'я суглобів. Холодець містить більше колагену завдяки додаванню желатину. Особливо він корисний для жінок після 50 років, які втрачають кісткову тканину через менопаузу.

  2. Зміцнює імунітет. Часник, що входить до складу холодцю, допомагає зміцнити імунітет, підвищити опірність організму застудам та інфекціям, а також знижує ризик деяких видів раку та покращує рівень цукру в крові.

  3. Допомагає у профілактиці раку шлунка. Морква, що є важливим інгредієнтом холодцю, містить вітамін А, бета-каротин та ретинол. Ці речовини, особливо у поєднанні з жирною їжею, сприяють профілактиці раку шлунка та підтримують здоров'я шкіри, волосся і зору.

  4. Підвищує гемоглобін. Холодець, особливо на основі яловичини, містить багато вітамінів групи В, які беруть участь у виробленні гемоглобіну, необхідного для здоров'я жінок, схильних до анемії.

  5. Зміцнює нервову систему. Завдяки вмісту гліцину холодець допомагає нормалізувати роботу мозку, зменшувати тривожність, полегшувати симптоми депресії та краще долати стрес.

Тож холодець варто включити до вашого раціону не лише на свята, але й протягом усього року для підтримки здоров'я.

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Автор: Мирослава Українська Джерело фото: ua.depositphotos.com
Теги: холодець суглоби
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