«Національний кешбек»: до ініціативи долучилися 15 виробників та одна торговельна мережа з Полтавщини

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 273

Придбати можна продукти, дитяче харчування, ліки, одяг, меблі та інше. Дізнайтеся, як стати учасником програми

Мешканці Полтавщини можуть отримати 10% від вартості українських товарів завдяки програмі «Національний кешбек». До ініціативи вже приєдналися 15 виробників та одна торговельна мережа з регіону. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Програма охоплює широкий асортимент товарів, зокрема продукти, дитяче харчування, ліки, керамічні вироби, одяг і меблі.

Щоб стати учасником програми, потрібно:

Звернутися до банку-партнера, подати заявку та відкрити спеціальну картку — фізичну або віртуальну, на яку будуть нараховуватись кошти. Перелік банків доступний тут. Вибрати картку для оплати й надати згоду на передачу даних про транзакції. Персональні дані захищені. Оновити застосунок «Дія», обрати «Національний кешбек» і додати нову картку.

Максимальна сума державної підтримки складає 3 тисячі гривень на місяць. Її можна використати для оплати комунальних послуг, медичних витрат або задонатити на підтримку ЗСУ. Детальний перелік товарів і місць, де їх можна придбати, доступний на сайті програми.

У разі виникнення питань можна звертатися до Контактного центру уряду за номером 1545.

Нагадаємо, програма «Національний кешбек» стартувала 2 вересня. До кінця 2024 року на експериментальну програму планують витратити 3 млрд грн, наступного року ще 6 млрд грн.