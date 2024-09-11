«Національний кешбек»: до ініціативи долучилися 15 виробників та одна торговельна мережа з Полтавщини

Придбати можна продукти, дитяче харчування, ліки, одяг, меблі та інше. Дізнайтеся, як стати учасником програми
Мешканці Полтавщини можуть отримати 10% від вартості українських товарів завдяки програмі «Національний кешбек». До ініціативи вже приєдналися 15 виробників та одна торговельна мережа з регіону. Про це повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. Програма охоплює широкий асортимент товарів, зокрема продукти, дитяче харчування, ліки, керамічні вироби, одяг і меблі.
Щоб стати учасником програми, потрібно:
Максимальна сума державної підтримки складає 3 тисячі гривень на місяць. Її можна використати для оплати комунальних послуг, медичних витрат або задонатити на підтримку ЗСУ. Детальний перелік товарів і місць, де їх можна придбати, доступний на сайті програми.
У разі виникнення питань можна звертатися до Контактного центру уряду за номером 1545.
Нагадаємо, програма «Національний кешбек» стартувала 2 вересня. До кінця 2024 року на експериментальну програму планують витратити 3 млрд грн, наступного року ще 6 млрд грн.
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