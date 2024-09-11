Вночі над Полтавщиною ППО збивала дрони

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У ніч на 11 вересня радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. Про це повідомили у пресслужбі ПСУ. Росіяни ударили однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю, двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини, 6 протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, 25 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ, Чауда — Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 російських безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Нагадаємо, вночі кременчужани чули вибухи.