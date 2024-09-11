Психологиня розкаже присутнім про особливості стресових ситуацій та як у таких випадках варто дбати про себе
Цієї неділі, 15 вересня, у Кременчуці відбудеться вуличний університет на тему «Стресові ситуації: як подбати про себе». Організаторами заходу є Кременчуцька міська публічна бібліотека.
Зустріч відбудеться у рамках циклу «Ментальне здоров’я». Проведе її психологиня Крістіна Петриченко.
На заході фахівчиня розповість про особливості стресових ситуацій, як люди діють в умовах стресу та як можна допомогти собі у таких ситуаціях. Крім того, на зустрічі психологиня запропонує присутнім кілька технік з арттерапії як одного із видів боротьби зі стресом.
Відбудеться зустріч у неділю, 15 вересня, о 14.00 за адресою: вул. Соборна, 11.
Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» опублікував цикл матеріалів з психологами, де ви можете знайти відповіді на питання, які не наважувалися поставити фахівцю.
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