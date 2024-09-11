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Кременчук, Здоров'я, Афіша

У неділю кременчужан навчатимуть справлятися із стресовими ситуаціями (афіша)

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 79

 

Психологиня розкаже присутнім про особливості стресових ситуацій та як у таких випадках варто дбати про себе

Цієї неділі, 15 вересня, у Кременчуці відбудеться вуличний університет на тему «Стресові ситуації: як подбати про себе». Організаторами заходу є Кременчуцька міська публічна бібліотека.

Зустріч відбудеться у рамках циклу «Ментальне здоров’я». Проведе її психологиня Крістіна Петриченко.

На заході фахівчиня розповість про особливості стресових ситуацій, як люди діють в умовах стресу та як можна допомогти собі у таких ситуаціях. Крім того, на зустрічі психологиня запропонує присутнім кілька технік з арттерапії як одного із видів боротьби зі стресом.

Відбудеться зустріч у неділю, 15 вересня, о 14.00 за адресою: вул. Соборна, 11.

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» опублікував цикл матеріалів з психологами, де ви можете знайти відповіді на питання, які не наважувалися поставити фахівцю.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека тренінг вуличний університет психолог стрес
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