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Спорт

Спортсменки веслувального клубу «Гірник» з Горішніх Плавнів — кращі у світі

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 136 Партнерський проєкт

Уперше в історії чемпіонатів світу були перегони в змішаних байдарках-четвірках та змішаних каное-четвірках на 500 м

Спортсменки веслувального клубу (ВК) «Гірник» із Горішніх Плавнів здобули дві золоті медалі на чемпіонаті світу з веслування на байдарках та каное в Узбекистані. Людмила Лузан учетверте стала чемпіонкою світу, виборовши золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 м. Для Людмили Кукліновської чемпіонський титул став першим у кар’єрі. Вона здобула переконливу перемогу в байдарці-одиночці на 200-метрівці.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное проводився 23-25 серпня в Самарканді (Узбекистан). Як повідомляють у Федерації каное України, вперше за 86-річну історію чемпіонат світу відбувся на Азійському континенті. На цьогорічному світовому турнірі розіграні медалі у 20 неолімпійських видах програми.

Уперше в історії чемпіонатів світу були перегони в змішаних байдарках-четвірках та змішаних каное-четвірках на 500 м. Українські спортсмени також були представлені в цих видах. На змаганнях у Самарканді, що відбулися одразу після завершення Олімпіади в Парижі, взяли участь команди із 44 країн. Українська збірна під керівництвом головного тренера Ігоря Нагаєва налічувала 18 спортсменів.

У складі команди було десять представників веслування на байдарці (чотири чоловіки та шість жінок), вісім — з веслування на каное (п’ять чоловіків та три жінки), які взяли участь в 21 виді програми. Найбільше представництво в збірній мала Полтавська область — шість спортсменів. Збірна України завоювала чотири медалі — по дві золоті та бронзові. За підсумками змагань українські веслувальники посіли четверте місце в командному заліку. У фіналі третього дня чемпіонату представниці ВК «Гірник» Людмила Лузан і Людмила Кукліновська вибороли дві перемоги. Два третіх місця — у спортсменів зі Львівської та Волинської областей. Людмила Лузан учетверте стала чемпіонкою світу, виборовши золоту медаль у каное-одиночці на дистанції 500 м. Для Людмили Кукліновської цей титул перший у кар’єрі. Вона переконливо перемогла в байдарці-одиночці на дистанції 200 м. Наставник спортсменок — заслужений тренер України Микола Мацапура.

«Звісно ж після Олімпійських ігор конкуренція на чемпіонаті світу була менша, — зазначила Людмила Кукліновська. — Враховуючи те, що це дистанція 200 метрів — а це спринт — на ній немає часу думати, також дуже багато залежить від старту, з яким в мене вийшло впоратися!».

Другою на цій дистанції прийшла так названа «нейтральна атлетка» (росіянка), третє місце поділили між собою представниці Данії та Угорщини

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Автор: «Хроніки тижня»
Теги: Горішні Плавні веслування
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