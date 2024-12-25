У Кременчуці призначать посадовців, які вестимуть облік військовозобов’язаних у Потоківському старостинському окрузі

Це робиться через відсутність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у селах Потоківського старостинського округу
У Кременчуці призначать посадовців, які вестимуть облік призовників і військовозобов’язаних у селах, що належать до Потоківського старостинського округу. Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 25 грудня.
Як вказано у пояснювальній записці до проєкту, облік у селах вестимуть троє чиновників, що працюють в управлінні питань організаційно-мобілізаційної роботи, військового обліку, бронювання та технічного захисту інформації.
Це робиться через відсутність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у селах Потоківського старостинського округу — це Потоки, Соснівка, Мала Кохнівка та Придніпрянське.
Нагадаємо, Міноборони планує реформувати ТЦК: хто буде займатися мобілізацією.
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