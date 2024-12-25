У Кременчуці призначать посадовців, які вестимуть облік військовозобов’язаних у Потоківському старостинському окрузі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 2

Це робиться через відсутність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у селах Потоківського старостинського округу

У Кременчуці призначать посадовців, які вестимуть облік призовників і військовозобов’язаних у селах, що належать до Потоківського старостинського округу. Відповідний проєкт рішення підтримали на засіданні депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 25 грудня.

Як вказано у пояснювальній записці до проєкту, облік у селах вестимуть троє чиновників, що працюють в управлінні питань організаційно-мобілізаційної роботи, військового обліку, бронювання та технічного захисту інформації.

Це робиться через відсутність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у селах Потоківського старостинського округу — це Потоки, Соснівка, Мала Кохнівка та Придніпрянське.

Нагадаємо, Міноборони планує реформувати ТЦК: хто буде займатися мобілізацією.