У четвер у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла

У четвер, 25 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».
Із 08.00 до 17.00 знеструмлюватимуть споживачів у обсязі 1,5 черги, а із 17.00 до 21.00 — по 1 черзі.
Детальніше ознайомитися із графіками відключень можна за посиланням.
Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:
1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга
Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці сьогодні, 25 грудня.
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