У четвер у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла

Сьогодні, 19:57 Переглядів: 878

Знеструмлюватимуть споживачів по 1 та 1,5 черги

У четвер, 25 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинного відключення світла. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

Із 08.00 до 17.00 знеструмлюватимуть споживачів у обсязі 1,5 черги, а із 17.00 до 21.00 — по 1 черзі.

Детальніше ознайомитися із графіками відключень можна за посиланням.

Дізнатися, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна тут:

1 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

2 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

3 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

4 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

5 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

6 черга: 1 підчерга та 2 підчерга

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запровадили внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці сьогодні, 25 грудня.