Держава виплатила українцям за листопад 232 млн грн за програмою «Національний кешбек»

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 135

Ця сума майже удвічі більша, ніж за жовтень

Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад — це майже вдвічі більше, ніж за жовтень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Середня виплата кешбеку зросла з 97 до 116 грн на людину, а кількість отримувачів кешбеку збільшилася на 800 тисяч у порівнянні з попереднім місяцем та склала майже 2 млн людей.

Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.

Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку «Дія» або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.

У міністерстві нагадують, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу.

— Усі нараховані кошти буде виплачено в повному обсязі. Щоб своєчасно отримувати кешбек, важливо активувати картку для виплат у застосунку «Дія». Перевіряти нарахування кешбеку можна також у Дії, - йдеться у повідомленні.

Ключові цифри програми станом на 25 грудня 2024 року:

7,9 млн громадян долучилися до програми;

8,6 млн відкрили картки «Національний кешбек»;

4,2 млн карток активовано в «Дії» для майбутніх виплат;

388 млн грн — загальна сума виплаченого кешбеку від старту програми (за 3 місяці);

1665 виробників беруть участь у програмі;

кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.

— У програмі беруть участь провідні національні торгівельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів, - зазначають в Мінекономіки.

«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»

Нагадаємо, понад 6 млн українців вже отримали допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка», а загалом 10,3 млн подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Про це учора повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.