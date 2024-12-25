Держава виплатила українцям за листопад 232 млн грн за програмою «Національний кешбек»

Українці отримали від держави 232 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва за листопад — це майже вдвічі більше, ніж за жовтень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
Середня виплата кешбеку зросла з 97 до 116 грн на людину, а кількість отримувачів кешбеку збільшилася на 800 тисяч у порівнянні з попереднім місяцем та склала майже 2 млн людей.
Це свідчить про те, що інтерес до програми продовжує зростати, як і попит на товари українського виробництва. Звертаємо вашу увагу, що виплати за грудень і січень будуть здійснені наприкінці лютого 2025 року, — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Найактивнішими учасниками програми залишаються українці до 45 років — 60% від усіх користувачів. Учасників середнього віку — 24%, а старшого (60+) — 16%.
Майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку в застосунку «Дія» або накопичили менше 2 гривень. Наразі загальна сума накопиченого ними кешбеку становить 48 млн гривень.
У міністерстві нагадують, що виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року. Це пов’язано з особливостями бюджетного процесу.
Ключові цифри програми станом на 25 грудня 2024 року:
«Зимова єПідтримка» або «тисяча Зеленського»: українці роздумують майже за Шекспіром — «брати чи не брати»
Нагадаємо, понад 6 млн українців вже отримали допомогу в межах програми «Зимова єПідтримка», а загалом 10,3 млн подали заявки на одноразову допомогу в розмірі 1000 грн. Про це учора повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
У рамках програми «Зимова єПідтримка» всі українці можуть отримати по 1000 грн на картку «Національний кешбек». Ці гроші можна витратити на оплату комунальні послуги, купівлю квитків, ліків українського виробництва, або ж пожертвувати на армію чи заплатити за інтернет або мобільний зв’язок.
«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.
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