У Кременчуцькому районі застосували графік аварійних відключень електрики

Це робиться за розпорядженням «Укренерго»
У Кременчуцькому районі «Полтаваобленерго» застосувало графік аварійних відключень електроенергії о 17.17. Це робиться за розпорядженням «Укренерго». Про це повідомили в обленерго.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині застосували графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури. У Кременчуці діяли також і графіки аварійних відключень світла. Їх скасували о 16.45.
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