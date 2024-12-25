У Кременчуцькому районі застосували графік аварійних відключень електрики

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 459

Це робиться за розпорядженням «Укренерго»

У Кременчуцькому районі «Полтаваобленерго» застосувало графік аварійних відключень електроенергії о 17.17. Це робиться за розпорядженням «Укренерго». Про це повідомили в обленерго.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російськими військами на Полтавщині застосували графіки погодинних відключень світла, у Кременчуцькому районі є пошкодження енергетичної інфраструктури. У Кременчуці діяли також і графіки аварійних відключень світла. Їх скасували о 16.45.