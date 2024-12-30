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Тарифи на прокачування газу в Україні з 1 січня зростуть у чотири рази

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 1 719 Коментарів: 1

 

З нового року послуги транспортування газу для внутрішніх споживачів подорожчають через нульовий транзит

З 1 січня 2025 року тарифи на транспортування газу для внутрішніх споживачів зростуть на 305%, тобто у понад 4 рази. Таке рішення сьогодні, 30 грудня, на своєму засіданні ухвалила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Причиною такого різкого подорожчання названо припинення транзиту російського газу через Україну.

Згідно з рішенням НКРЕКП, тариф на транспортування природного газу зросте зі 124,16 до 501,97 грн за 1000 куб. м, тобто збільшення складає майже 305%.

Генеральний директор Оператора ГТС України Дмитро Ліппа пояснив, що у 2024 році 85% доходів компанії надходили від транспортування російського газу, тоді як внутрішні споживачі забезпечували лише 15% надходжень.

— Для повної компенсації втрат цього підвищення недостатньо, але ми розуміємо, що економіка України потребує зважених рішень, – сказав він на засіданні.

Дмитро Ліппа запевнив, що Оператор ГТС зі свого боку вжив усіх заходів для зниження витрат, зокрема закриваються і консервуються компресорні станції, оптимізують штат компанії та її видатки.

На засіданні НКРЕКП представники бізнесу попередили, що таке підвищення тарифів стане додатковим фінансовим тягарем для промислових підприємств і це рішення матиме значний вплив на економіку, адже підприємствам доведеться адаптуватися до нових умов.

— Для нашої галузі це збільшення щорічних витрат на 300 млн грн. На фоні підвищення тарифів на електроенергію, ми просто не в змозі витримувати таке значне додаткове навантаження, – попередив голова Федерації металургів Сергій Біленький.

Нагадаємо, у листопаді ми писали, що Національний банк України прогнозує незмінність тарифів на газ, опалення та гарячу воду для населення до 2026 року. Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що у новому році ціна на електроенергію може зрости до 7 гривень за кВТ/год.

А у жовтні заступник міського голови Кременчука Іван Москалик заявив, що тарифи на усі житлово-комунальні послуги у місті є економічно необґрунтованими і мають бути приблизно на 75% вищими.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» на прикладі країн ЄС писав, скільки витрачають на комунальні послуги європейці.

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Автор: Віктор Крук
Теги: тарифи газ НКРЕКП підвищення
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Коментарі: 1

4 862
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:50

А шо з авіасом сталося?


1 0

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