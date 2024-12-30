Кременчужани скаржаться на поганий інтернет від оператора «Link»: що сталось (доповнено)

Сьогодні, 18:12 Переглядів: 747

Жителі Кременчука масово скаржаться на повільний інтернет від провайдера «Link», подекуди його взагалі немає. Про це вони повідомили редакції «Кременчуцького Телеграфа».

Ймовірно, що стався технічний збій, розповідають місцеві жителі з посиланням на слова працівників провайдера.

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У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» компанія повідомила, що у системі стався збій. Нині оператори працюють над відновленням зв’язку. Провайдер додає, що інтернет має з’явитись незабаром.

Нагадаємо, 13 березня у Кременчуці протягом доби не працював інтернет від оператора «Link»: у чому причина.