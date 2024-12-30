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Цього року слідчі поліції вилучили та передали державі російських активів на понад 3 млрд грн

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 148

 

У Національній поліції підбили загальні підсумки своєї роботи за 2024 рік

У 2024 році слідчі поліції встановили 7 млрд 832 млн грн збитків в розслідуваних кримінальних провадженнях. Переважну більшість, а саме 87% з втраченого вже відшкодували державі, бізнесу та громадянам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

З початку війни слідчі поліції вилучили понад 3 млрд грн російських активів і передали їх в АРМА для подальшої реалізації на користь держави.

Крім того, десятки чиновників, які намагалися нажитися на обороноздатності держави, отримали підозри. Загалом, за 2024 рік в провадженні слідчих поліції було понад 4300 корупційних злочинів — по 3 300 з них досудове розслідування вже завершено, а обвинувальні акти скеровані до суду.

— Тільки за 2024 рік ідентифікували майже півмільйона причетних до збройної агресії проти України і внесли їх до міжвідомчої бази «Воєнний злочин». Тепер інформація про їх злочини доступна всім правоохоронним органам та Силам безпеки та оборони України, знають про них і компетентні органи за кордоном, — йдеться у повідомленні.

Слідчі Нацполіції вилучили понад 8 тисяч одиниць зброї та понад 2 мільйони боєприпасів, а також повідомили понад 15 тисяч підозр за наркозлочини, в них 106 особам — за організацію нарколабораторій, які також були ліквідовані. Протягом року поліція розкрила 416 злочинів, пов’язаних з діяльністю кол-центрів.

Нагадаємо, на Полтавщині активно декларують знайдену та здобуту зброю. Станом на 20 грудня понад 40 жителів області задекларували 14 автоматів, 5 нарізних карабінів, 24 рушниці, пістолет та понад 4 тисячі боєприпасів. У поліції нагадують, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси й на законних підставах залишити їх у себе.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Нацполіція корупція зброя наркозлочин
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