У Кременчуці розшукують неповнолітню Анну Мочайло

Сьогодні, 19:08 Переглядів: 355

У Кременчуці розшукують неповнолітню Анну Мочайло, 19.06.2009 року народження. Орієнтовно дівчина зникла о 14.00 30 грудня. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Прикмети зниклої:

Зріст — 1 55 см

Волосся — темно-русяве, нижче плечей

Окуляри — у чорній оправі

Була одягнена в коротку куртку бежевого кольору

Востаннє батьки бачили доньку о 06.30 ранку. Телефон залишила вдома.