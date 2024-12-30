У Кременчуці розшукують неповнолітню Анну Мочайло
Сьогодні, 19:08
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Орієнтовно дівчина зникла о 14.00 30 грудня
У Кременчуці розшукують неповнолітню Анну Мочайло, 19.06.2009 року народження. Орієнтовно дівчина зникла о 14.00 30 грудня. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.
Прикмети зниклої:
- Зріст — 1 55 см
- Волосся — темно-русяве, нижче плечей
- Окуляри — у чорній оправі
- Була одягнена в коротку куртку бежевого кольору
Востаннє батьки бачили доньку о 06.30 ранку. Телефон залишила вдома.
— У разі отримання будь-якої інформації щодо місця перебування неповнолітньої прохання повідомити за телефонами: +380 (98) 189 99 44 або +380 (98) 739 26 30, — йдеться у повідомленні.
Автор: Телеграф
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