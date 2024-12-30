Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 31 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки, 55-82А

просп. Полтавський, 221-275

пров. Ананія Размислова, 16

пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Архипа Тесленка

пров. Будівельний

пров. Василя Стефаника

пров. Військовий, 3-18

пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15

пров. Диканський, 4-14

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Капітана Мехеди

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Приозерний

туп. Проточний

туп. Сінний

вул. Ананія Размислова, 3-40

вул. Артема Носенка, 3-31Б

вул. Басейна, 33-42

вул. Бориса Чичибабіна, 1-67А

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Дербукова

вул. Експресівська, 55-80

вул. Гайдамацька, 31-57

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Костянтина Острозького, 28-54

вул. Кубанська

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Марка Вовчка, 2-34

вул. Ніни Строкатої

вул. Новоіванівська, 14

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Приозерна

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24

вул. Різдвяна, 1-29

вул. Сержанта Мельничука

вул. Цегельна З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка

с. Придніпрянське

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