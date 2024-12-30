Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 31 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • просп. Лесі Українки, 55-82А
  • просп. Полтавський, 221-275
  • пров. Ананія Размислова, 16
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Архипа Тесленка
  • пров. Будівельний
  • пров. Василя Стефаника
  • пров. Військовий, 3-18
  • пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15
  • пров. Диканський, 4-14
  • пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Капітана Мехеди
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Приозерний
  • туп. Проточний
  • туп. Сінний
  • вул. Ананія Размислова, 3-40
  • вул. Артема Носенка, 3-31Б
  • вул. Басейна, 33-42
  • вул. Бориса Чичибабіна, 1-67А
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Дербукова
  • вул. Експресівська, 55-80
  • вул. Гайдамацька, 31-57
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Костянтина Острозького, 28-54
  • вул. Кубанська
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Марка Вовчка, 2-34
  • вул. Ніни Строкатої
  • вул. Новоіванівська, 14
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Приозерна
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24
  • вул. Різдвяна, 1-29
  • вул. Сержанта Мельничука
  • вул. Цегельна

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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