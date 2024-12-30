Де у Кременчуці у вівторок планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:00
Переглядів: 301
Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 31 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки, 55-82А
- просп. Полтавський, 221-275
- пров. Ананія Размислова, 16
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Архипа Тесленка
- пров. Будівельний
- пров. Василя Стефаника
- пров. Військовий, 3-18
- пров. В'ячеслава Чорновола, 7-15
- пров. Диканський, 4-14
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Капітана Мехеди
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Приозерний
- туп. Проточний
- туп. Сінний
- вул. Ананія Размислова, 3-40
- вул. Артема Носенка, 3-31Б
- вул. Басейна, 33-42
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-67А
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Дербукова
- вул. Експресівська, 55-80
- вул. Гайдамацька, 31-57
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Костянтина Острозького, 28-54
- вул. Кубанська
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Марка Вовчка, 2-34
- вул. Ніни Строкатої
- вул. Новоіванівська, 14
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Приозерна
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Рєпіна, 9/28, 11, 13, 22, 24
- вул. Різдвяна, 1-29
- вул. Сержанта Мельничука
- вул. Цегельна
З 8.00 до 19.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.