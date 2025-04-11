Троє депутатів Кременчуцької райради хочуть достроково скласти повноваження: питання розглянуть на сесії

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 197

Троє депутатів Кременчуцької районної ради від партії «Рідне місто» — Юрій Кірєєв, Ольга Лобова, Вікторія Шляхова — хочуть достроково скласти повноваження. Вони вже подали особисті заяви. Ці питання мають розглянути на сесії райради. Про це стало відомо з матеріалів до чергової сесії ради та з спільного засідання постійних комісій ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регуляторної політики та інвестиційної діяльності та з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією за 10 квітня.

Члени комісій запропонували вислухати причини таких рішень на наступній сесії.

Нагадаємо, у лютому депутати Кременчуцької райради достроково припинили повноваження двох заступників голови.

Додамо, що нещодавно Кременчуцька міська рада виділила 4,1 мільйона гривень на фінансування Кременчуцької районної ради: кошти планують спрямувати на зарплати працівників. Водночас цей проєкт рішення викликав бурхливе обговорення серед членів депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. Зокрема, голова комісії Олександр Плескун поставив під сумнів доцільність виділення такої суми для райради з міського бюджету і зауважив, що бюджет Кременчука вже має 1 мільярд гривень дефіциту, і місту невдовзі самому доведеться шукати додаткове фінансування. В результаті за проєкт рішення проголосували 3 депутати із 5 присутніх.