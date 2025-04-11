Воював на боці окупантів, а батьки живуть на Полтавщині: перед судом постане перебіжчик, який присягнув на вірність росіянам

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 252

Чоловік добровільно перейшов на бік окупантів у 2014 році, коли ті захопили військову частину у Сімферополі

Перед судом за держзраду постане чоловік, який воював на боці російської армії, хоча при ньому його батьки живуть на Полтавщині. Про це інформують у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними правоохоронців, колишній український військовослужбовець у 2014 році після захоплення його військової частини у Сімферополі добровільно перейшов на службу до росіян. При цьому відомо, що чоловік родом із Полтавщини — тут у нього досі проживають батьки.

Після початку повномасштабного вторгнення чоловік продовжив службу у російській армії та пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 ОМБ РФ. Проте у січні під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до українських військовослужбовців. Зараз чоловік перебуває під вартою. Свою провину у скоєному він визнає. Судитимуть його за державну зраду (ч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Загрожує обвинуваченому довічне ув'язнення.

Нагадаємо, торік полтавські правоохоронці на 15 років за ґратами засудили кримчанина, який воював проти ЗСУ на Куп’янському напрямку.