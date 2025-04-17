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У Кременчуці продовжують встановлювати муніципальні доплати бюджетникам: кому саме

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 321

 

Доплати встановлять працівникам закладів позашкільної освіти, сфери культури та спортивних шкіл

У Кременчуці продовжують встановлювати муніципальні доплати працівникам бюджетної сфери у місті. Про це стало відомо під час засідання депутатською бюджетної комісії 16 квітня, а 17 квітня відповідні рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Так 1 млн 705 тис. грн виділяють департаменту у сімей та дітей — зокрема, з них муніципальні доплати отримуватимуть заклади позашкільної освіти. Сюди відносяться дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання та комунальному некомерційному підприємству «Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Зоряний».

Так само 2 млн 514 тис. грн спрямували департаменту молоді та спорту: муніципальні доплати отримуватимуть працівники дитячо-юнацький спортивних шкіл.

І ще 6 млн 746 тис. грн отримає департамент культури та туризму. Із них муніципальні доплати отримуватимуть працівники закладів культури, музеїв, бібліотек та інших установ, зокрема й природоохоронних об'єктів.

Цих коштів має вистачити, аби працівники відповідних сфер отримували муніципальні доплати із квітня і до кінця року.

Крім того, на засіданні депутатської комісії з питань бюджету та фінансів стало відомо, що на черзі виплата муніципальних доплат працівникам міського Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Після цього планують порахувати, скільки коштів потрібно для виплати муніципальних надбавок працівникам сфери житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, так само під час засідання комісії стало відомо, що у квітні працівники сфери освіти ще не отримали обіцяні раніше муніципальні доплати.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: муніципальна доплата гроші
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