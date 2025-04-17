У Полтаві пес напав на людей у квартирі: двоє постраждалих у лікарні (доповнено)

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 405

Собака належав одному з гостей, інцидент стався під час сварки між присутніми

У ніч на 17 квітня близько 2.00 у багатоповерхівці на вулиці Європейській у Полтаві собака напав на людей. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, інцидент стався у квартирі під час дозвілля її мешканців та гостей. Під час раптової сварки собака, що належав одному з гостей, кинувся на господарку житла та ще одного відвідувача.

Постраждалим надали медичну допомогу, їх госпіталізували. Наразі поліція встановлює ступінь тяжкості отриманих травм.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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У пресслужбі поліції Полтавщини додали, що слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Нині триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що торік біля будівлі Полтаваобленерго кременчужанку покусав собака.