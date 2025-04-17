Водія з Горішніх Плавнів судитимуть за наїзд на підлітка і втечу з місця ДТП

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 139

Прокуратура передала до суду справу про ДТП, де постраждав неповнолітній — водій залишив його без допомоги

Прокурори Кременчуцької окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно жителя Горішніх Плавнів. Його звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до травмування пішохода (ч. 1 ст. 286 КК України), та умисному залишенні потерпілого без допомоги (ч. 1 ст. 135 КК України). Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили у прокуратурі.

Інцидент стався 22 лютого 2025 року на вулиці Добровольського в Горішніх Плавнях. За версією слідства, чоловік за кермом автомобіля Chevrolet Aveo не надав перевагу неповнолітньому пішоходу, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду підліток отримав травми середньої тяжкості.

Після ДТП водій не лише не викликав «швидку» і не переконався у стані постраждалого, а й залишив місце пригоди, усвідомлюючи, що дитина могла потребувати допомоги.