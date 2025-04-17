У Кременчуці пройшли фінальні змагання з волейболу серед дівчат закладів фахової передвищої освіти

У Комунальному закладі вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» пройшов фінальний етап Спортивних ігор Полтавщини з волейболу серед дівчат закладів фахової передвищої освіти, який зібрав команди з п’яти коледжів нашої області. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
У напруженому фіналі ігор волейбольна команда Фахового коледжу КЗВО «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» перемогла у двох сетах команду Лохвицького медичного фахового коледжу та зайняла І місце.
У матчі за третє місце команда Кременчуцького медичного коледжу імені В.І. Литвиненка здолала суперниць з Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавського державного аграрного університету.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 10-11 квітня у Комунальному закладі вищої освіти «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія» проходили фінальні змагання спортивних ігор Полтавщини з волейболу серед юнаків закладів фахової передвищої освіти.
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