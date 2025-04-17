Сирна паска без випікання — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 22:00
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Швидкий і ніжний рецепт сирної паски без випікання. Ідеально до Великодня — готується легко, без духовки. Спробуйте перевірений рецепт від читачів газети «Для дому і сім’ї»
Складники:
- 500 гр домашнього сиру
- 100 гр вершкового масла
- 100 гр цукрової пудри
- 100 мл вершків (33%)
- 50 гр родзинок, кураги
- Ваніль, цедра лимона
Приготування:
- Сир перетерти через сито.
- Збити масло з цукровою пудрою, додати до сиру.
- Влити збиті вершки, додати сухофрукти, ваніль.
- Викласти у форму з марлею, поставити під прес на 12 годин у холодильник.
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