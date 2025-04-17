Сирна паска без випікання — рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 62

Швидкий і ніжний рецепт сирної паски без випікання. Ідеально до Великодня — готується легко, без духовки. Спробуйте перевірений рецепт від читачів газети «Для дому і сім’ї»

Складники: 500 гр домашнього сиру

100 гр вершкового масла

100 гр цукрової пудри

100 мл вершків (33%)

50 гр родзинок, кураги

Ваніль, цедра лимона Приготування: Сир перетерти через сито. Збити масло з цукровою пудрою, додати до сиру. Влити збиті вершки, додати сухофрукти, ваніль. Викласти у форму з марлею, поставити під прес на 12 годин у холодильник.

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