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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка за зберігання дитячої порнографії

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 0

 

На цифрових носіях обвинуваченого правоохоронці знайшли 63 фото- та відеофайли із дитячим порно

На Полтавщині судили чоловіка за придбання та зберігання дитячої порнографії. Про це стало відомо із вироку Лохвицького районного суду Полтавської області від 9 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що упродовж 9 років — із червня 2015 року до травня 2024 року — звантажив з інтернету фото- та відеоматеріали, «що містять візуальне зображення та відтворення рухів оголених людей переважно жіночої статі, зокрема явно дитячого віку та із детальною фіксацією їхніх геніталій, тобто зазначеним способом придбав дитячу порнографію».

Зберігав ці файли чоловік у себе на жорсткому диску, який у жовтні 2024 року правоохоронці вилучили під час обшуку. Судово-мистецтвознавча експертиза підтвердила, що збережені на диску файли є дитячою порнографією. 

Обвинувачений свою вину у скоєному визнав повною мірою та уклав угоду із прокурором. На підставі цього суд визнав чоловіка винним в умисному придбанні та зберіганні дитячої порнографії з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій без мети збуту або розповсюдження (ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на 1 рік, а також на 1 рік позбавив права займатися діяльністю, пов`язаною із наданням послуг із програмного забезпечення комп`ютерної техніки.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині чоловік отримав рік умовно за публікацію контенту на порносайтах.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kowel.rayon.in.ua
Теги: порнографія зберігання суд вирок суду
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