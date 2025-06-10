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«Повоював зовсім недовго»: у Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Едуардом Хааком

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 1 118

 

За словами рідних, Едуард був творчою людиною — гарно малював та грав на музичних інструментах

Сьогодні, 10 червня, у стінах Свято-Миколаївського собору Кременчука в останню путь провели померлого військовослужбовця Едуарда Хаака. Народився чоловік 2 лютого 1984 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 12, освіту здобув у професійно-технічному училищі № 19, працював зварювальником на залізниці.

 

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли його рідні, знайомі, друзі — усі, хто знали Едуарда, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист.

Раїса була знайома з Едуардом близько 10 років. Говорить, чоловік був дуже добрий.

 

— У нього було дуже хороше відношення і до людей, і до всього завжди. Знаю, що він був на службі поранений, бо і рука, і нога були перев’язані — від осколків, певно. Шкода дуже, що життя його обірвалося, — ділиться жінка.

Прийшла віддати останню шану Едуарду і його далека родичка, Людмила. Жінка розповідає, що із близьких родичів у померлого військового лишився тільки брат — батьки давно померли. Зокрема, без батька Едуард залишився у 15 років.

Старшого брата померлого воїна звати Дмитро. Він говорить: певною мірою замінив молодшому батька.

 

— Він талановитим дуже був — і малював гарно, і грав на музичних інструментах. Працювали ми з ним разом на залізниці. Зарекомендував себе як хороший працівник, ніколи від роботи не відмовлявся. 

За словами Дмитра, мобілізували брата цьогоріч у лютому. 

— Повоював зовсім недовго. Про службу нічого не розповідав — він дуже емоційний був, то не любив таким ділитися. Навіть у відпустку приїхати не встиг — потрапив під Покровськ, отримав там поранення, — ділиться чоловік.

 

Спогади про Едуарда у брата лишилися лише позитивні. Говорить, у дитинстві не дуже товаришували — мали схожі характери, і молодший не хотів підкорятися старшому. Зрозуміли справжню цінність братерства уже коли подорослішали.

За словами військовослужбовця із позивним «Лиман», військовослужбовець мав звання солдат. У військовій частині служив на посаді стрільця — помічника гранатометника.

— Помер 2 червня 2025 року у селі Щербаки Кременчуцького району, — додає «Лиман».

 

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Едуарда Хаака на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання
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