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До місцевих бюджетів Полтавщини за перший квартал 2025 року надійшло понад 5 млрд грн

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 100

 

Планові показники по надходженням до бюджетів громад Полтавщини перевищені на понад 200 млн грн

Виконання місцевих бюджетів Полтавщини за січень-березень 2025 року перевищило планові показники. За перші три місяці року до бюджетів громад надійшло загалом понад 5 млрд грн, що на 202,4 млн грн більше за планові показники. До обласного бюджету — 862,5 млн грн, що на 5,8 млн грн більше плану надходжень. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

Основне джерело доходів — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). У загальному фонді це становить 57,6%. За січень-березень фактичні надходження ПДФО до місцевих бюджетів становлять 2,9 млрд грн, а до обласного бюджету — 557,4 млн грн. Податку на майно в частині плати за землю надійшло 521,2 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року сума також збільшилася — на 76,8 млн грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА територіальна громада бюджет ПДФО бюджетні кошти
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