Кременчуцький ліцеїст — переможець міжнародного конкурсу екологічних проєктів

Учень кременчуцького ліцею «Політ» Михайло Петрікей посів друге місце на міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування GENIUS Olympiad. Цією новиною поділилися педагоги та фейсбук-сторінці ліцею.
Михайло захищав проєкт у категорії «Наука», його тема — «Смарт-система для підводної навігації та комунікації».
У повідомленні зазначено: на думку самого ліцеїста, це була найкраща доповідь з усіх його захистів.
Розповів Михайло і про емоції під час нагородження.
Захист наукових проєктів відбувався з 10 до 14 червня у Рочестерському технологічному інституті (штат Нью-Йорк, США). Свої роботи представляли учні із 67 країн світу, в тому числі й 51 учасник з України.
Готувала Михайла до конкурсу викладачка інформатики ліцею Тетяна Лисенко.
Нагадаємо, нещодавно випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.