Кременчуцький ліцеїст — переможець міжнародного конкурсу екологічних проєктів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

Учень кременчуцького ліцею «Політ» Михайло Петрікей посів друге місце на міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування GENIUS Olympiad. Цією новиною поділилися педагоги та фейсбук-сторінці ліцею.

Михайло захищав проєкт у категорії «Наука», його тема — «Смарт-система для підводної навігації та комунікації».

У повідомленні зазначено: на думку самого ліцеїста, це була найкраща доповідь з усіх його захистів.

Останні хвилини перед закінченням усіх презентацій — до мене підбігає один із членів журі, який дуже зацікавлений у проєкті. Напевно, це була найкраща доповідь з усіх моїх захистів. Демонстрація роботи проєкту, прототип, роздруковані фотографії — неймовірні емоції в судді, — ділиться враженнями хлопець.

Розповів Михайло і про емоції під час нагородження.

Першими називали переможців з дипломом з відзнакою. Категорія «Наука» називається останньою. Диплом з відзнакою — мене немає, бронзова медаль — теж не назвали. І ось цей момент: оголошення мого прізвища засновником цієї олімпіади Фехмі Демкачі. Враження неймовірні!

Захист наукових проєктів відбувався з 10 до 14 червня у Рочестерському технологічному інституті (штат Нью-Йорк, США). Свої роботи представляли учні із 67 країн світу, в тому числі й 51 учасник з України.

Готувала Михайла до конкурсу викладачка інформатики ліцею Тетяна Лисенко.

Нагадаємо, нещодавно випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси.