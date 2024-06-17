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Кременчуцький ліцеїст — переможець міжнародного конкурсу екологічних проєктів

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 0

 

Михайло Петрікей здобув «срібло» серед учасників із 67 країн світу  

Учень кременчуцького ліцею «Політ» Михайло Петрікей посів друге місце на міжнародному конкурсі проєктів екологічного спрямування GENIUS Olympiad. Цією новиною поділилися педагоги та фейсбук-сторінці ліцею.

 

Михайло захищав проєкт у категорії «Наука», його тема — «Смарт-система для підводної навігації та комунікації».

У повідомленні зазначено: на думку самого ліцеїста, це була найкраща доповідь з усіх його захистів.

Останні хвилини перед закінченням усіх презентацій — до мене підбігає один із членів журі, який дуже зацікавлений у проєкті. Напевно, це була найкраща доповідь з усіх моїх захистів. Демонстрація роботи проєкту, прототип, роздруковані фотографії — неймовірні емоції в судді, — ділиться враженнями хлопець.

 

Розповів Михайло і про емоції під час нагородження.

Першими називали переможців з дипломом з відзнакою. Категорія «Наука» називається останньою. Диплом з відзнакою — мене немає, бронзова медаль — теж не назвали. І ось цей момент: оголошення мого прізвища засновником цієї олімпіади Фехмі Демкачі. Враження неймовірні!

Захист наукових проєктів відбувався з 10 до 14 червня у Рочестерському технологічному інституті (штат Нью-Йорк, США). Свої роботи представляли учні із 67 країн світу, в тому числі й 51 учасник з України.

 

Готувала Михайла до конкурсу викладачка інформатики ліцею Тетяна Лисенко.

Нагадаємо, нещодавно випускник Кременчуцького ліцею № 4 «Кремінь» Богдан Саленко здобув золоту медаль на Європейській виставці креативності та інновацій Euroinvent, що відбулась у румунському місті Ясси.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ліцей «Політ»
Теги: ліцей Політ міжнародний конкурс США
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