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«Київстар» закупить ще понад 800 промгенераторів для забезпечення безперебійної роботи

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 192 Коментарів: 1

 

Задля забезпечення енергонезалежності компанія витратила уже понад 1 мільярд гривень

Компанія «Київстар» додатково закупить понад 800 промислових генераторів задля посилення стійкості мережі зв’язку під час відключень світла. Про це пише видання Forbes з посиланням на начальника департаменту операційної підтримки «Київстару» Віталія Губенка.

У компанії повідомляють, що від початку повномасштабного вторгнення вони вже замінили понад 100 тисяч літієвих акумуляторів на станціях мобільного зв’язку. Завдяки цим акумуляторам вдасться збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до чотирьох годин і більше.

— Ми продовжуємо зміцнювати енергонезалежність мережі, здійснюємо заміну елементів живлення, закуповуємо додаткові генератори. Компанія вклала в цей проєкт уже понад 1 млрд грн, — заявляє Віталій Губенко.

А найближчим часом компанія закупить ще 848 стаціонарних генераторів, які є більш потужними у порівнянні з переносними. За допомогою таких промислових генераторів «Київстар» забезпечує об`єкти критично важливої інфраструктури генеруючими потужностями для утримання звʼязку протягом як мінімум трьох діб у разі повномасштабного блекауту.

Нагадаємо, у грудні минулого року у мережі зв’язку Kyivstar стався масштабний технічний збій через потужну хакерську атаку.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Київстар генератори енергозбереження
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Коментарі: 1

63
колобок:
Сьогодні, 15:24

І без відключень електрики зв'язок залишає бажати кращого.

Поспішати їм треба, бо порозбігаються й ті, що залишились.

 


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