На Полтавщині харків'янин на «Ягуарі» збив на смерть пішохода

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Учора, 14 липня, близько 14.40 на Полтавщині на автодорозі Київ-Харків-Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, за кермом автомобіля Jaguar перебував 35-річний харків'янин. Він збив 80-річного мешканця Чутівської громади, який переходив через дорогу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, цими вихідними в аварії на Полтавщині вчора загинув 50-річний велосипедист.